Egy erőszakos bűnöző lefogása és földre vitele nem gyermekbántalmazás, hanem rendvédelmi eljárás

Na, akkor itt az ideje tisztázni néhány dolgot. A Szőlő utcai javítóintézet (hivatalos nevén: Budapesti Javítóintézet) nem gyermekotthon vagy lánynevelde, hanem kvázi fiatalkorúak börtöne. Az intézményben 12-18 éves (egyedi esetekben maximum 21 éves) fiú/férfi bűnözőket tartanak fogva. Olyanokat, akiket a bíróság súlyos, nem ritkán életellenes bűncselekmény miatt ítélt el.

A Budapesti Javítóintézetben jelenleg 57 bűnelkövetőt őriznek. Közülük 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt került be a Szőlő utcába.

Ezt azért fontos leszögezni, mert a minap nyilvánosságra hozott felvételek kapcsán a többség – politikai érdekektől és/vagy érzelemtől vezérelve – csillogó szemű, ártatlan gyermekekről beszél, akiket tíz évvel ezelőtt „bántalmazott” és „megvert” a Budapesti Javítóintézet nevelője, Kovács-Buna Károly.

Ez azonban nem igaz. Ezek a fiatal elítéltek nehézsúlyú bűnözők, egyiküket például – aki a csocsóasztalos helyiségben őrjöngött, és kitépte az ajtót a helyéről, ezért Kovács-Buna többször levitte a földre – gyilkossági kísérlet miatt helyezték el a Szőlő utcai javítóintézetben.

Ha tetszik, ha nem, ezek a társadalomra rendkívül veszélyes, már egészen fiatal koruktól kezdve bűnözői életmódot folytató egyének kizárólag az erőből és a katonai nevelésből értenek. (Ez persze nem jelenti azt, hogy agyon kell őket verni, de a felvételeken nem is ez látható. Egy bűnöző lefogása és földre vitele nem gyermekbántalmazás vagy -verés, hanem rendvédelmi eljárás. Mindazonáltal a videók tanúsága szerint Kovács-Buna valóban túlkapást követhetett el több ízben is, amiért arányos büntetést kell rá kiszabni – amennyiben tíz évvel ezelőtt ez nem történt meg. De akkor is teljesen más a kontextus, mint egy gyermekbántalmazásnál. Aki nem érzi a különbséget, az vagy politikailag és/vagy érzelmileg motivált, vagy alapvető kognitív képességek hiányában szenved.)

A javítóintézetek világában, ha nem vagy elég határozott, azonnal megérzik a gyengeséget, és pillanatok alatt megesznek. Számos történet van a Szőlő utcából – de az ország többi fiatalkorúak börtönéből is –, hogy ezek a bűnözők nemcsak egymást, hanem a nevelőket is rendszeresen fenyegetik, bántalmazzák. Ez ellen nem lehet szép szóval, simogatással, kedveskedve fellépni; ilyen módszerrel nem lehet ezeket az erőszakos srácokat megváltoztatni.

Ha jóemberkedve közelítünk a problémához, akkor egészen biztos, hogy egyiküket sem sikerül (vissza)integrálni a társadalomba. Ha viszont tekintélyelvű, szigorú szabályokon nyugvó, katonás nevelést alkalmazunk, akkor van valamennyi esély. Nem véletlen, hogy a gyermekotthonokban (egy ideig legalábbis) azok a legfegyelmezettebbek és leginkább szabálykövetők, akik megjárták valamely javítóintézetet.

Visszatérve a konkrét esethez: teljesen abszurdnak tartom a kialakult helyzetet és Kovács-Buna Károly nyilvános meglincselését. Ráadásul ugyanazok követelik a leghangosabban, hogy a nevelőt a társadalomra veszélyes, erőszakos bűnözőkkel szemben tanúsított kemény fellépése miatt fel kell kötni, el kell küldeni valamely távoli ország börtönébe, halálra kell verni stb., akik a lefogott és földre vitt bűnöző esetében, miután elkövette a tettét – ha volt újságcikk róla, és lehetett kommentelni –, minden bizonnyal ugyanezt követelték.

És még valami: természetesen a pedofíliára, az emberkereskedelemre, a lányok futtatására és a valódi bántalmazásra nincs semmiféle mentség. Ha rajtam múlna, a májusban letartoztatott Juhász Péter Pál igazgató halálbüntetést kapna, de minimum tényleges életfogytiglant.

Kovács-Buna esetében azonban distinkciót kell tenni – legalábbis a videókon látható kemény fellépés tekintetében. Amennyiben viszont kiderül, hogy ő is tudott Juhász Péter Pál viselt dolgairól, és mégsem jelentette fel azt a mocskos pedofilbűnözőt, akkor neki is ugyanúgy a börtönben kell megrohadnia.

(A képen a gyilkossági kísérlet miatt elítélt bűnöző éppen kitépi az ajtót a Szőlő utcai javítóintézet egyik helyiségében. Ő az a „bántalmazott gyermek”, akiért most a fél ország krokodilkönnyeket hullajt.)

Horváth Tamás - Facebook