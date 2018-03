Friss hírek :: 2018. március 18. 16:46 ::

Kampányudvarlás a javából: Szél Bernadett szerint az ellenzék vezető ereje a Jobbik

Elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök megfenyegesse az ellenzéket – jelentette ki Szél Bernadett szombati bécsi fórumán. Az LMP társelnöke szerint a kormányfő március tizenötödikei, ünnepi beszédében elhangzottak alapján könnyen lehet, hogy újbóli Fidesz-győzelem esetén az ellenzéket megsemmisíthetik. Már a néhány hónappal ezelőtti ÁSZ-büntetés is ezt vetíti előre: 9 milliós bírságot kapott az LMP, mert a számvevőszék túl alacsonynak találta a Hegedűs Gyula utcai pártszékház havi 400 ezer forintos bérleti díját. A Jobbikra kirótt büntetés pedig majdnem lerúgta a legerősebb ellenzéki pártot a politikai porondról.



Az LMP miniszterelnök-jelöltje Breuer Péter A hétórás vendég című műsorában a Heti tv nevű zsidó tévécsatornán

Az LMP vezetője kijelentette, az ellenzék vezető ereje – hosszú idő óta – a Jobbik. Éppen ezért tartja Gyurcsány viselkedését óvodás szintűnek. Az LMP elnöke ugyanis kérte, hogy a vasárnapi, a volt miniszterelnök által kezdeményezett ellenzéki egyeztetésre semleges helyszínen kerüljön sor, hátha akkor Vona Gábor is eljön. Gyurcsány viszont ebbe nem ment bele, ami Szél Bernadett szerint óvodás szint. – Valószínűleg máshol tartanánk, ha nem a legelutasítottabb párt kezdeményezte volna a közös egyeztetést. Már csak a kompromisszumkészség hiánya miatt is, több nő kéne a politikába, helyre kéne tenni az egókat! – tette hozzá Szél. A női politikai kultúra konszenzusosabb jellegére példával is szolgált: az egyszülős programon együtt dolgozott a jobbikos Dúró Dórával és a szocialista Bangóné Borbély Ildikóval.

A pálfordulás, illetve pártfordulás őszintesége és komolysága kérdéses

Azt azonban többször is hangsúlyozta a zöldek miniszterelnök-jelöltje, hogy nem készül koalíciós kormányzásra sem a Jobbikkal, sem az MSZP–DK-tömbbel. Ő LMP-s kormányzást akar, ehhez azonban két lépésre lesz szükség. Szerinte először vissza kell állítani a jogállamiságot, a demokráciát, majd új választást kell kiírni. – Az április nyolcadikai választás ugyanis nem lesz demokratikus, szabad, jogállami – mondta Szél Bernadett, hozzátéve: ha demokráciában élnénk, akkor nem kéne Gyurcsánnyal meg Vonával leülnöm, hogy egyeztessek a választással kapcsolatban, ugyanis egymás politikai ellenfelei vagyunk. A jelenlegi választójogi törvény azonban kikényszeríti ezt. – Gyurcsány és Vona persze nem egy súlycsoport, hiszen Gyurcsányt súlyos felelősség terheli a kormányzati tevékenysége miatt, ami hozzájárult Orbán kétharmados győzelméhez – jelentette ki az LMP társelnöke, aki szerint ugyanakkor Vona kapcsán a pálfordulás, illetve pártfordulás őszintesége és komolysága kérdéses, ha megnézi az ember a Jobbik elnökségét.

Szél Bernadett kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden alkalommal, amikor Brüsszelbe megy, bejelentkezik Navracsics Tibornál, ugyanis fontosnak tartja, hogy a magyar politikusok kapcsolatban legyenek a magyar EU-biztossal. Navracsics azt szokta mondani, hogy ha fiatalabb volna, LMP-s lenne, mire Szél Bernadett azt szokta válaszolni, hogy szerinte még mindig egész fiatal. Hozzátette, Navracsics kitűnően látja a magyar és az európai oktatáspolitika helyzetét, problémáit.

(MNO nyomán)