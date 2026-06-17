Anyaország, Videók :: 2026. június 17. 09:26 ::

Felvidéki ATM-robbantgatót fogtak el Budapesten - a IX. kerületben pihente ki a "munka" fáradalmait

Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint 2026 májusában több pénzkiadó automatát robbantott és fosztott ki Felvidéken egy férfi, aki később autóval Magyarországra jött, és a fővárosban, egy IX. kerületi ingatlanban húzta meg magát.

A szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki.

A felderítés eredményeként - a Terrorelhárítási Központ támogatásával - június 12-én egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett, 28 éves szlovák állampolgárt.

A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat - maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert -, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket - időzítő berendezést, rádió távirányítókat és indítógyutacsokat - találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök.

A BRFK a férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, egyúttal az európai elfogatóparancs értelmében őrizetbe vették.

Mivel Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, ezért kiadatásáról a külföldi hatóságokkal egyeztetnek - áll a közleményben.

(MTI nyomán)