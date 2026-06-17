Külföld :: 2026. június 17. 06:46 ::

Vádat emeltek 15 ember ellen a bevándorlási hatóság munkájának akadályozása miatt Minnesotában

Vádat emelt az amerikai szövetségi ügyészség 15 ember ellen kedden, amiért szervezett módon akadályozták a bevándorlási hatóság munkáját Minnesotában az év első felében tartott tüntetéseken.

A vádirat szerint a 15 gyanúsított bűnszervezetben követte el a cselekményeket az Egyesült Államok kormánya ellen.

Daniel N. Rosen minnesotai szövetségi ügyész elmondta, hogy a vádemelés egy több hónapon át tartó nyomozást zár le, amelyet a Direct Action Minnesota nevű, baloldali tiltakozó csoportokból álló koalíció ellen folytattak. A vizsgálat megállapítása szerint az aktivistaszervezet előre megtervezte műveleteit, megfigyelőhálózatot működtetett, és gyorsan mozgósítható embereivel próbálta meggátolni a rendvédelmi szervek által kezdeményezett letartóztatásokat, valamint kitoloncolásra irányuló intézkedéseket.

A vádlottak terhére rótt cselekmények között van a bevándorlási rendészet (ICE) embereinek zaklatása, járműveik megdobálása "jégtömbökkel", valamint blokád szövetségi épületek körül.

Idén január elején a bevándorlási hivatal átfogó és kiemelt intézkedéssorozatot kezdett Minnesota államban, elsősorban Minneapolisban és környékén illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó, bűnözőnek mondott bevándorlók ellen. A hatóság határozott fellépése komoly tiltakozásokat váltott ki a nagyvárosban. A tüntetéseken két tüntető is életét vesztette, miután szövetségi ügynökökkel konfliktusba keveredett - mindkét eset során a hatósági ember lőtte le az ellenszegülő tiltakozót.

(MTI)