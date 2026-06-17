Külföld :: 2026. június 17. 07:39 ::

Trump elfogadta Macron vacsorameghívását a versailles-i kastélyba, mert az csúcs és menő

Donald Trump amerikai elnök elfogadta francia kollégája, Emmanuel Macron vacsorameghívását szerda estére a G7-csúcstalálkozót követően Versailles-ba, mert szerinte a Napkirály egykori kastélya a "csúcs".

"A francia elnök, aki egy nagyon kedves ember, meghívott vacsorázni Versailles-ba" - mondta az amerikai elnök kedden a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetőinek találkozóján újságírónak a Genfi-tó partján található Évianban.

"És Versailles nem aranyozott, hanem csúcs. Tényleg menő. És akkor azt mondtam, hogy ezt nem hagyom ki" - tette hozzá az amerikai elnök, akinek az aranyozott díszítések iránti vonzalma jól ismert.

Donald Trump megerősítette, hogy a párizsi vacsora miatt csak a késői órákban fog elutazni Franciaországból.

"Úgysem vagyok nagy alvó" - mondta.

Franciaországban az ellenzék azzal vádolta meg Emmanuel Macront, hogy azért a versailles-i kastélyba hívta vacsorázni a fényűzést kedvelő Donald Trumpot, hogy hízelegjen neki, és így érje el, hogy ne távozzon idő előtt a G7 csúcstalálkozóról, ahogy azt tette tavaly Kanadában.

"Ez nem egy gálavacsora" lesz - mondta a kritikákra válaszolva Emmanuel Macron hétfőn a TF1 kereskedelmi televízió híradójának adott interjúban. "A vacsora az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójának megünneplése lesz, mert Franciaország is szerepet játszott benne" - tette hozzá.

"Ez a két ország közötti barátság megünneplésének pillanata lesz" - mondta a francia elnök, megjegyezve, hogy ő maga nem utazik el az Egyesült Államokba a Függetlenség Napjára július 4-én.

Donald Trumpnak ezúttal "maradnia kell (a csúcstalálkozó) végéig, hogy létrehozzuk a megállapodásokat, mert szerdán fontos megbeszéléseink vannak a digitális világról és a mesterséges intelligenciáról" - hívta fel a figyelmet a francia elnök.

A francia diplomácia arra is emlékeztetett, hogy XVI. Lajos francia király a versailles-i kastélyban fogadta Benjamin Franklint 1778-ban, amikor Franciaország katonai támogatást nyújtott az Egyesült Államok függetlenségének kivívásához, és ott írták alá a függetlenségi szerződést 1783-ban.

A francia fél szerint "visszafogott munkavacsorát" rendeznek szerda este a két elnök küldöttségének.

(MTI)