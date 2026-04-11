Friss hírek :: 2026. április 11. 14:26 ::

A drog rossz: Grósz Dávid szerint a kutyapárt lesz a harmadik erő az Országgyűlésben

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója határozottan arra számít, hogy a párt bejut a parlamentbe, a párt hivatalos kampányzáró rendezvényén szombaton az MTI-nek elmondta: hárompárti parlamentre számít, ahol az MKKP lesz a harmadik. A részvételi arányról azt mondta, hogy magas lesz, eléri a 71 százalékot.

Nagy Dávid a kampányt értékelve kiemelte, hogy az elmúlt fél évben kiderült, hogy az MKKP az egyetlen párt, amely nem valami ellen, hanem valami mellett akar kiállni.

Hozzátette: Orbán Viktor elmúlt két éve az ukránokról szólt, Brüsszelről, előtte Soros Györgyről, korábban pedig a menekültekről. Nem pedig arról, hogy mit szeretne.

Magyar Péternél azt látni, hogy a NER leváltása, O1G, vagy az "út a börtönbe" jellemezték a kampányt - sorolta, hozzátéve: szerintük a lopásgátlás a nulladik pillanatban sokkal fontosabb mint az elszámoltatás, mert az elszámoltatás elhúzódó, hosszú folyamat, amely akár tízéves távlatban mérhető.

A Mi hazánk különböző etnikumok elleni fellépése vitathatatlan, a DK pedig a határon túli szavazók ellen buzdított a kampányában, amelyek szintén "igazán ízléstelenek" - mondta.

"Én nagyon örülök annak, hogy ez a társaság meg tudott maradni annak, ami valamiért harcol, és nem valami ellen. A vezetői pedig nem csak hergelik a közönséget, hanem időről-időre behúzzuk a kéziféket, és azt mondjuk: nem különbnek kell lenni, hanem másnak (...), és ha erre képtelen a kormányfő, és a legnagyobb ellenzéki párt vezetője is, akkor egy kis pártnak kell azt mondani, hogy srácok, ne öljétek egymást!" - fogalmazott.

Nagy Dávid nagyon tart egy olyan kétpárti parlamenttől, ahonnan ez a fajta látásmód kimarad. Ezért mindenkit arra kért, hogy egyéniben döntsön Kelet és Nyugat között, listán viszont válasszon magának életet, és válasszon magának szabadságot. Értékelése szerint sikeresen tartották meg a párt "mozgalmi részét" és emellett sikeresen építették fel az alapvetően baloldali, liberális, és zöld programjukat.

Az MKKP hivatalos kampányzárójának részeként a párt mikrobuszt küld egy ukrajnai civil szervezet számára, akik humanitárius segélyeket tudnak így eljuttatni a háború sújtotta területekre. Közölték: ezt a gesztust tekintik a kampányzáró eseménynek.

A párt minden választási évben, többkörös pályázattal, megpályáztatja civil szervezetek között kampánypénzének felét közhasznú célokra - mondta Nagy Dávid. Így például kutyafuttatókat, gépjárműbeszerzéseket támogattak, autistaotthon létrehozását vagy játszótér-felújítást, összesen 275 millió forintot fordítottak magyarországi kulturális, zöld, városfelújítást érintő vagy éppen gyermekvédelmi projektekre ismertetése szerint.

Idén a szükséges engedélyek birtokában tud elindulni a párt által vásárolt kilencfős kisbusz Herszonba, ahol a háború lezárultával hátrányos helyzetű gyermekek szállítására fogják használni - mondta.

(MTI)