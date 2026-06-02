A GVH megszüntette a Google-lel szemben indított versenyfelügyeleti eljárást

Bizonyíthatóság hiányában nem volt megállapítható jogsértés, az eljárás folytatásától sem volt várható eredmény, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megszüntette a 2025-ben indított versenyfelügyeleti eljárást a Google Ireland Limiteddel, az Alphabet Inc. európai tevékenységeiért felelős leányvállalatával szemben - közölte a hatóság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az eljárás során a Google Ireland Limited úgy nyilatkozott, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet fordít az adathalász hirdetések ellenőrzésére, illetve kiszűrésére.

A közleményben felidézték, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2025 őszén indított versenyfelügyeleti eljárást a Google Ireland Limiteddel szemben. A hatóság valószínűsített gyanúja szerint a vállalkozás nem a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során, amelynek eredményeként az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén.

A Gazdasági Versenyhivatal részletes adatkéréseket küldött az eljárás alá vont vállalkozásnak, emellett megkereste az eljárás alá vont cégtől független, de szintén az Alphabet Inc. alá tartozó Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft.-t, valamint az adathalász tevékenységgel érintett MBH Bank Nyrt.-t is - ismertették.

Hozzátették, a Gazdasági Versenyhivatal a szakmai gondosság vizsgálata körében megállapította, hogy a Google Ireland az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász tevékenység észlelését követően intézkedett a jogsértő tartalmak eltávolítása, valamint egyes érintett hirdetési fiókok felfüggesztése ügyében. Ugyanakkor nem volt rekonstruálható az adathalász tevékenységgel érintett domainek és hirdetési fiókok teljes köre, illetve azok kezelésének körülményei és időbelisége. A rendelkezésre álló részleges bizonyítékok nem tették lehetővé annak az érdemi ellenőrzését, hogy a vállalkozás által kialakított kontrollmechanizmusok alkalmasak voltak-e a vizsgált jogsértések kezelésére. Mivel további eljárási cselekményektől sem volt várható érdemi eredmény, ezért azt a GVH megszüntette.

Az ügy kapcsán a versenyhatóság felhívja a fogyasztók figyelmét a körültekintő, felelős és tudatos online bankolás fontosságára. Az online - böngészős vagy applikációs - banki felületek alkalmazása során minden esetben ellenőrizzék az oldal hitelességét, és csak ezután adják meg belépési adataikat.