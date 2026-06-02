Háború :: 2026. június 2. 14:17 ::

Kreml: az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára

Az orosz fegyveres erők szisztematikus csapásokat mérnek az ukrán katonai infrastruktúrára - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

"Szisztematikus csapásokat mérnek (az orosz fegyveres erők) a kijevi rezsim katonai infrastruktúrájára. Kijevre és más városokra, amint ezt a közelmúltban az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban is közölte" - mondta.

Peszkov, kitérve az előzményekre, rámutatott, hogy az ukrán drónok által megtámadott sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola soha nem volt katonai vagy katonai jellegű létesítmény, aminek Kijev tudatában volt. Azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin elnök hétfő este kijelentette, hogy a konfliktus új szintre lépett, a Kreml szóvivője így nyilatkozott: "ha a kijevi rezsim tudatosan hajt végre ilyen embertelen, az emberiesség határain túllépő terrorcselekményeket a békés lakosság, a gyermekek ellen, az már egy teljesen más paradigmát jelent".

Az ukrajnai konfliktus lehetséges lezárásának időpontjával kapcsolatban azt mondta: a háború "még a nap végéig befejeződhet", ehhez Volodimir Zelenszkijnek parancsot kell adnia fegyveres erőinek, hogy hagyják el az Oroszországhoz csatolt régiók területét.

Megismételte, hogy Moszkva továbbra is nyitott az ukrán féllel folytatandó béketárgyalásokra, és inkább békés úton érné el céljait.

"Ha a másik fél továbbra is húzza az időt, elutasítja a valós béketárgyalásokat és azokat a komoly döntéseket, amelyek utat nyitnának a békés rendezés felé, a különleges hadművelet folytatódni fog" - nyilatkozott Peszkov.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden nyilatkozatot tett közzé a diplomáciai tárca honlapján, amelyben Oroszország aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Fekete-tengeren drónokkal vagy legénység nélküli motorcsónakokkal végrehajtott ukrán rajtaütések érnek polgári hajókat, amelyekért Kijev Moszkvát próbálja felelőssé tenni.

"Úgy véljük, hogy az ilyen provokációk (…) terrorcselekmények, amelyeknek alapos és pártatlan kivizsgálás tárgyát kell képezniük, és egyértelmű nyilvános reakciót és elítélést kell kapniuk minden part menti országtól, amelyekre különös felelősség hárul a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálásáért. Természetesen mind a szervezőknek, mind a végrehajtóknak felelniük kell ezért a leplezetlen garázdálkodásért" - mondta Zaharova.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország kész együttműködni Törökországgal a fekete-tengeri vizek biztonságának stabilizálásában és a Kijevre való nyomásgyakorlásban.

(MTI)