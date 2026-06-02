Anyaország :: 2026. június 2. 14:14 ::

Magyar Péter Németországot is meghívná a V4-be

Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz - mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben.

A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte: "ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat", legyen szó akár az új MFF-tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről.

Kitért rá: "megnyertük ezt a választást, nem is kicsit, hanem nagyon". Mint mondta, 1990 óta soha nem volt ekkora részvétel a magyar választásokon, soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most ez a kormány.

Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. Nemcsak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában - fogalmazott a miniszterelnök.

Javasolni fogja a V4 kibővítését

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését - erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be.

Magyar Péter azt mondta: javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és "építsünk egy erős Közép-Európát közösen".

Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent.

Kész találkozni Zelenszkijjel jövő héten

Magyar Péter kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében.

Magyar Péter megerősítette, hogy tárgyalások folynak - egyelőre technikai szinten - Magyarország és Ukrajna között az "Ukrajnában élő" magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól.

Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak - értékelt.

Kisebbségiként a saját anyanyelvedet használni egy óvodában, egy iskolában, az adminisztrációban, vagy érvényesíteni a kulturális jogaidat, az nem egy extra dolog. Az egy alapvető emberi jog, és mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan országnak, amely meg szeretné kezdeni az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat, be kell tartania ezeket a jogokat - szögezte le.

Magyar Péter kiemelte: nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy sikerül ezt a több mint tíz éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban - hangsúlyozta.

(MTI nyomán)