2018. március 16. 21:47

Szél Bernadett: vasárnap Gyurcsánnyal, hétfőn Vonával

"Hétfőn találkozom Vona Gáborral, és négyszemközt egyeztetünk. Sorsközösség lettünk, mi, ellenzéki pártok, azok után, hogy Orbán Viktor a nemzeti ünnepen lényegében mindenkit befenyegetett, aki nem őt támogatja, azt mondta, hogy aki nem tetszik neki, azzal leszámol" - fogalmazott az ATV Egyenes beszéd című műsorában Szél Bernadett.





Hétfőig azon dolgozom, hogy minél több párt egyeztessen a választás előtt, mert addig kaptam felhatalmazást ennek a feladatnak az elvégzésére a pártomtól – mondta az LMP társelnöke. Az Országos Politikai Tanács szinte egyhangúan döntött úgy, hogy az együttműködésre kell törekednünk. Bárki mást mond, az nem ismeri a párt vezető testületeinek döntéseit – magyarázta az LMP miniszterelnök-jelöltje, majd hozzátette: részükről megvan a politikai akarat.

A tettek mindig a szavakkal kezdődnek, emlékeztetett Szél Bernadett, és felidézte, hogy amikor a Jobbik látszott veszélyesnek, akkor mekkora büntetéssel akarták a választások előtt ellehetetleníteni.

Az ellenzéki pártok nyilatkozataiban sok ellentmondást lát még mindig. Úgy fogalmazott: elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést a pártok, de igazi egyeztetésre nem nagyon hajlandók. Elismerően nyilatkozott arról, hogy a körzetében a DK jelöltje, Tóth Zoltán visszalépett. De arra is figyelmeztetett, hogy nem tudja elhozni a körzetet, ha a Jobbik nem lép vissza.

A Jobbik elnökével a tárgyalása azonban még 105 körzetről szól. Mert ha nem lesz valamilyen megállapodás, akkor nem jön ki a matek – fogalmazott Szél Bernadett, arra utalva, hogy a Fidesz jelöltje szerinte csak koordinált indulással győzhető le nagy számban.

Jelentős elmozdulásnak tartotta ugyanakkor, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is jelezte, szándéka van leülni a Jobbikkal. Figyelmeztetett, hogy egy olyan csapatsportról van szó, amelyben a csapattagok még nem passzolnak. Elmondta azt is, hogy próbálja még elérni, hogy Vona Gábor is elmenjen vasárnap délután Gyurcsányhoz, de ha nem is jön össze, hétfőn ők akkor is leülnek beszélgetni.

Amikor a magyar miniszterelnök elkezd fenyegetőzni a nemzeti ünnepen, akkor vegyük észre, hogy új korszak kezdődött. Én a majdani kormányzásról egyelőre nem akarok senkivel beszélgetni. Előbb jussunk el oda, hogy Orbán Viktor soha többé senkit ne fenyegethessen – magyarázta Szél az ATV összefoglalója szerint.

