Dúró Dóra: mindennél fontosabb a Jobbik egysége, semmiképp sem szeretnék új szervezetet

Becsületbeli ügynek tekintettem a 46%-os támogatottság után, hogy a kilépésüket fontolgató csalódottak kezét ne engedjem el, de a platform eddigi egyetlen megbeszélésén is egyértelművé tettem, hogy mindennél fontosabbnak gondolom a Jobbik egységének megtartását, ezért semmiképp sem szeretnék új szervezetet létrehozni, oda már nem tudom követni őket - írja Facebook-oldalán Dúró Dóra, hozzátéve: ha az elnökség nem engedélyezi a platform működését, azt tiszteletben tartja, és kiszáll belőle.

Alább olvasható a teljes bejegyzés:

Rengeteg médiamegkeresést kaptam az elmúlt tíz napban, de nem nyilatkoztam senkinek, és ezután is szeretném elkerülni, viszont a választóktól is sok kérdést kapva tisztáznom kell, hogyan lettem a Jobbik második platformjának is tagja. Hiába provokál leginkább a Habony-média, részemről a platformhoz való csatlakozás nem azt jelenti, hogy ez egy új szervezet előszobája lenne, hiszen volt már ilyen informális, belső tömörülés létrehozására példa a Jobbikban: tíz éve alapítottuk meg a Jobbik történetének első platformját, melynek voltak tagjai a párt jelenlegi elnökségéből, frakciójából rajtam kívül is, és a jelenlegi megyei elnökök, regionális igazgatók közül is (olyanok is, akik most nem is Toroczkai Lászlót támogatták)! Nem szakadt a párt a 2008-as platformalakításunk miatt, sőt sikerült újabb energiákat becsatornázni, pedig az Alapszabály akkor sem szabályozta a kérdést.

Becsületbeli ügynek tekintettem a 46%-os támogatottság után, hogy a kilépésüket fontolgató csalódottak kezét ne engedjem el, de a platform eddigi egyetlen megbeszélésén is egyértelművé tettem, hogy mindennél fontosabbnak gondolom a Jobbik egységének megtartását, ezért semmiképp sem szeretnék új szervezetet létrehozni, oda már nem tudom követni őket, sőt az ezt szorgalmazókat is igyekeztem meggyőzni, hogy inkább a pártban való maradásukra találjunk megoldást, akár egy platform segítségével, melyben konkrét szerepet nem vállaltam, szimbolikus lépésnek szántam az ottlétemet. Felelősségem tudatában mindent megteszek tehát a pártszakadás elkerülése érdekében: nem szeretném, hogy bárkivel szegényebb legyen a Jobbik közössége. A platform tiszteletbeli elnökévé választott Pongrátz András erkölcsi útmutatása különösen sokat jelent számomra.

A mostani vitában mindkét oldalon látok felelős és felelőtlen megnyilatkozást, kompromisszumkeresést és provokációt egyaránt. Mindkét félnek komoly felelőssége van, hogy miként jár el. Bízom benne, hogy az elnökség a mostani platform energiáját is be tudja csatornázni, helyet talál neki nemzeti néppártunkban, de ha másként dönt, azt tiszteletben tartom, s akkor a magam részéről kiszállok a platformból.

Miként a kongresszus eredményét sem kérdőjeleztem meg, a platform az én értelmezésem szerint épphogy a demokratikus döntés szoros eredményének leképeződése. De ezek innentől az elnökség felelősségi körébe tartoznak, s az empátia szükségessége miatt örülök, hogy van köztük korábbi platformtag.

Kár lenne azonban tagadni, hogy sokakban vannak erős indulatok, ugyanakkor nekünk felelősségünk tudatában kell döntéseket hoznunk: mi az, ami leginkább szolgálja a nemzeti értékrend érvényesülését, illetve hazánk erősödését. A Jobbik közössége nem Sneider Tamásról, Toroczkai Lászlóról vagy Vona Gáborról szól, és nem is csupán belőlük áll, nem is értük van. A Jobbik a magyarság ügyét kell hogy szolgálja. Ezt kell szem előtt tartsuk mindnyájan, s nem az egyéni komfortérzetünket.