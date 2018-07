Anyaország :: 2018. július 20. 15:38 ::

Mészáros Lőrinc szemét ezúttal kevesebb mint 60 milliárd forinttal szúrták ki, de szerencsére ez még mindig több az előzetes becslésnél

A Európai Közbeszerzési Értesítő pénteki számában az örömhír: a Mészáros Lőrinchez köthető R-Kord Kft. végezheti a GSM-R vasúti kommunikációs hálózat kiépítését mintegy 2250 kilométeren. 58,9 milliárd forintért. Nettó - írja a 444.

Érdekes, de eredetileg a NIF Zrt. 39 milliárd forintra becsülte a munkát. Az összeget természetesen teljes mértékben az EU állja. (Az "EU pénze" is befizetésekből származik, márpedig a Magyarország is fizet be pénzt, nála nagyobb hozzájárulók pedig azért is gazdagodnak, mert a térség, benne hazánk piaca is a külföldi cégek olcsó munkaerős felségterülete lett - a szerk.)