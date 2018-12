Arra kérlek benneteket, hogy csak akkor támogassatok, ha ti is centrumot akartok építeni. Politikai otthont annak a harminc százaléknyi budapesti szavazónak, aki nem kér sem a Fideszből, sem a KDNP-ből, sem az MSZP-ből, sem a DK-ból, aki nem kér a szekértáborokból, a polgárháborúból, a sérelmi politikából, a véres és gyalázatos huszadik századból. Én ezt az ügyet szolgálom, és mindent el fogok követni azért, hogy ebbe a centrumba a Jobbik Magyarországért Mozgalmat és a Momentum Mozgalmat is integráljam. Nem azzal, hogy megfosztok bárkit is a maga rögeszméjétől, hanem azzal, hogy olyan politikai kultúrát építek, ahol a felek annak ellenére képesek az együttműködésre, hogy a világ húsz százalékáról mást gondolnak, a további nyolcvan százalékban – konkrétan a zöld politika, a jogállamiság, a közbiztonság, a szolidaritás és a nyugati orientáció kérdéseiben – azonban egyetértenek. Ez a centrum nem a baloldal és jobboldal közt félúton van, hanem a teljes politikai rendszer felett.