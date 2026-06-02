2026. június 2. 16:18

Rendezvényszervezők: Balásy Gyula saját vagyonából fizesse ki az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket!

Az elmaradt munkavállalói munkabérek és alvállalkozói követelések azonnali, saját vagyonából történő rendezésére szólította fel Balásy Gyulát, a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke egy nyílt levélben, amelyet az MTI-nek is eljuttatott kedden.

Ganczer Gábor felidézte, hogy a sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárásai következtében a Lounge Group bankszámláit zárolták. Emiatt a cégcsoport alkalmazottai nem kapták meg a májusi munkabérüket, és a vállalat által megbízott alvállalkozók – köztük számos MaReSz tagvállalat és iparági szakember – kifizetései is ellehetetlenültek - mutatott rá.

"A rendezvényszakmában dolgozó alvállalkozók, alvállalkozói láncok és saját munkavállalóik napi megélhetése, valamint a kis- és középvállalkozások likviditása került közvetlen veszélybe az Ön cégeinek fizetésképtelensége miatt. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a piaci szereplők és a munkavállalók viseljék a cégcsoport ellen zajló hatósági eljárások pénzügyi következményeit" - fogalmazott a Balásy Gyulának címzett nyílt levélben Ganczer Gábor elnök.

Rámutatott: a hivatalos beszámolók és gazdasági elemzések szerint a Lounge csoport állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több tízmilliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely Balásy személyes vagyonát gyarapította.

A MaReSz elnöksége nevében felszólította Balásy Gyulát, hogy míg céges bankszámlái hatósági zárolás alatt állnak, a Lounge Group és tagvállalatai által felhalmozott alvállalkozói tartozásokat, valamint a munkavállalók elmaradt munkabéreit haladéktalanul, magánvagyonából rendezze.

Hozzátette: a Lounge Group működési és jogi problémáinak anyagi következményeit nem háríthatja át a rendezvényszakmában dolgozó szakemberek és családjaikra, az elvégzett munkáért járó fizetség mindenkit megillet.

Az elnök jelezte: amennyiben a kifizetések saját forrásból nem történnek meg sürgősen, a MaReSz a tagvállalatai és a szakma védelmében minden rendelkezésre álló jogi és nyilvános érdekvédelmi eszközt igénybe fog venni. "Elvárjuk, hogy a kialakult helyzet súlyát felmérve a leggyorsabb és legkorrektebb megoldást válassza, és azonnal intézkedjen a kifizetésekről" - írta Ganczer Gábor.

