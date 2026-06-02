Háború :: 2026. június 2. 15:21 ::

Orosz védelmi tárca: tíz kijevi hadiüzemet ért csapás az éjjel

Tíz katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros három toborzóközpontjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás - közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az eltalált célpontok között volt az Abrisz PT vállalatat, a Szpektr speciális rádióelektronikai tervezőiroda, a Zavod Majak részvénytársaság és az UkrSzpecEkszport állami vállalat.

A tárca a tömeges csapást a luhanszki régióban lévő Sztaroblilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más "terrortámadásokkal" indokolta.

(MTI)