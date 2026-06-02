Tíz katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros három toborzóközpontjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás - közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint az eltalált célpontok között volt az Abrisz PT vállalatat, a Szpektr speciális rádióelektronikai tervezőiroda, a Zavod Majak részvénytársaság és az UkrSzpecEkszport állami vállalat.
A tárca a tömeges csapást a luhanszki régióban lévő Sztaroblilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más "terrortámadásokkal" indokolta.
