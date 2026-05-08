"UFO-aktákat" hoztak nyilvánosságra

Nyilvánosságra hozott régóta várt, úgynevezett "UFO-aktákat", azaz számos megmagyarázatlan jelenségről szóló felvételt és dokumentumot az Egyesült Államok kormányzata pénteken.

A hivatalosan Azonosítatlan Szokatlan Jelenségeket (Unidentified Anomalous Phenomenon - UAP) bemutató videók és dokumentumok között szerepelnek az Apollo-program űrrepülései közben rögzített felvételek is, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is.

A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon honlapján érhetők el, a Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat.

A korábban titkos és minősített besorolású felvételek és iratok között láthatók az amerikai űrprogram 1969-es Apollo-12, és 1972-es Apollo-17 Holdra szállásának alkalmával készült felvételek is, amelyeken az égbolton fényesebb alakzat látszik.

Az Apollo-17 útjáról nyilvánossá tették az irányítóközponttal folytatott párbeszédet, amelyben az asztronauták leírták a szokatlan jelenséget.

A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a Szövetségi Nyomozó Iroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája egy fénynyalábot kibocsátó lebegő, szivaralakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023. szeptemberében véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek korlátozott használatú légtérben. Az észlelés pontos helyét nem tették közzé.

Az azonosítatlan jelenségekről szóló dokumentumok között több külföldön készült felvétel is van az elmúlt évekből, rendszerint az égbolton megjelenő szokatlan tárgyakról.

A Pentagon által nyilvánossá tett aktákat újabbak követik majd a tervek szerint.

Pete Hegseth védelmi miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a titkosítás mögé rejtett akták igazolható módon vezettek különböző spekulációkhoz, "most itt az idő arra, hogy az amerikai emberek saját szemükkel láthassák ezeket", valamint azt hangoztatta, hogy az adminisztráció elkötelezett a transzparencia mellett.

Donald Trump elnök korábban ígéretet tett arra, hogy az átláthatóság jegyében nyilvánossá tesznek számos eddig titkosként kezelt dokumentumot.

Februárban nagy figyelmet kapott Barack Obama korábbi elnök kijelentése, aki egy interneten megjelent műsorban úgy fogalmazott, hogy a "földönkívüliek valósak", bár hozzátette, hogy ő személyesen nem látta őket.

(MTI)