Háború :: 2026. május 9. 00:20 ::

Ukrán tengeri drón miatt indítottak vizsgálatot a görög hatóságok

A görög hatóságok vizsgálatot indítottak egy tengeri drón ügyében, amelyet halászok találtak Lefkáda Jón-tengeri szigeten egy barlangban - közölte a rendőrség és a parti őrség.

Egyelőre nem tudni, hogy az ukrán gyártmányú vezető nélküli úszó szerkezet hogyan került a görög partokra. A halászok csütörtökön késő este találtak rá. A vizsgálat elsődleges eredményei szerint a MAGURA V3 típusú tengeri drónt három detonátorral látták el - közölték illetékesek.

Egy illetékes szerint a jármű robbanószerekkel volt megrakodva, de a görög hadsereg ezt nem erősítette meg.

A drónt először egy közeli kikötőbe vontatták, majd pénteken egy haditengerészeti támaszpontra szállították. Tűzszerészek megkezdték a drón szétszerelését, az akkumulátorok eltávolítását, a helyszínre búvárokat vonultattak fel. A biztonsági erők a vizsgálatot azért folytatják, hogy megállapítsák a jármű műszaki jellemzőit és az esetleges célpontját.

A nyomozók vizsgálják, hogy a drón célpontja orosz kőolajat szállító hajók voltak-e a Földközi tengeren - mondta a parti őrség egyik illetékese. Egy haditengerészeti vezető szerint a jármű egy drónszállítmány elvesztett darabja lehetett, vagy bevetés közben letért az útvonaláról.

Ukrajna tengeri drónokat vet be a Fekete-tengeren orosz hadihajók ellen, Moszkva is kifejlesztett hasonló felépítésű tengeri drónokat.

(MTI)