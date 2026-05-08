Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. május 8. 22:57 ::

Svédisztán: elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a fiatalokat, hogy betartják-e a kijárási korlátozásokat

Svédország elektronikus karkötők bevezetését tervezi azoknak a veszélyeztetett fiataloknak a megfigyelésére, akiket bűnszervezetek toborozhatnak erőszakos bűncselekmények elkövetésére.

A hatóságok a tervek szerint 13 éves vagy annál idősebb fiatalok esetében rendelhetnék el az elektronikus megfigyelést annak ellenőrzésére, hogy betartják-e az állami intézmények által előírt kijárási korlátozásokat. A kormány becslése szerint kezdetben mintegy 50-100 fiatalt érinthet az intézkedés.



Svédországban a bűnszervezetek egyre gyakrabban használnak fel gyermekeket és fiatalokat gyilkosságok és más erőszakos cselekmények elkövetésére, mivel az országban jelenleg 15 év a büntethetőségi korhatár. A svéd parlament döntése értelmében július 1-jétől 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár a legalább négyéves szabadságvesztéssel járó bűncselekmények esetében.

Camilla Waltersson Grönvall szociális miniszter elmondta: az elektronikus eszközt úgy tervezik, hogy inkább órára vagy karkötőre hasonlítson, így kevésbé legyen feltűnő és megbélyegző, mint az elítéltek esetében alkalmazott bokaperec.

A miniszter szerint jelenleg 173 tizenöt év alatti gyermek esetében merült fel a gyanú, hogy gyilkosságban vagy gyilkossági kísérlet előkészítésében lehet érintettek.

Tavaly emellett 52 olyan eljárás indult gyermekek ellen Svédországban, amelyben a bíróság ugyan megállapíthatja, hogy a büntethetőségi korhatár alatti gyermek elkövette a bűncselekményt, büntetést azonban nem szabhat ki rá.

(MTI)