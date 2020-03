Anyaország :: 2020. március 9. 08:17 ::

A koronavírusos magyar férfi fiát egyszer hazaküldték a kórházból, most azt állítják, ő fertőzhette meg apját

Reklám





Március 7-én, tehát két napja, szombaton jelentette be az Operatív Törzs, hogy egy 70 éves magyar férfi az ötödik koronavírusos Magyarországon. És hogy őt vélhetően a fia fertőzhette meg, aki külföldön él, február közepén látogatta meg édesapját, előtte például Olaszországban is volt. A férfi most azt állítja, napokkal korábban járt a Szent László Kórházban, de hazaküldték, mondván, nem fertőzött.

A férfi az Indexnek azt mondta, március 7. előtt tíz nappal ő maga jelentkezett a kórházban pont amiatt, mert felmerült a gyanú benne és a háziorvosában, hogy koronavírusos, de a kórházból hazaküldték.

A férfi a portálnak felidézte: édesapját február 24-én műtötték daganattal, ő emiatt látogatott haza, előtte több napot Franciaországban volt, meg még pár európai országban, de Olaszországot nem érintette. Pár nappal azután, hogy hazatért, belázasodott, nem volt étvágya, fájt a feje. Ezért elment a háziorvosához, aki kesztyűben és maszkban fogadta, megvizsgálta, majd azt mondta, elképzelhető, hogy koronavírusa van, ezért haladéktalanul menjen be a Szent László Kórházba.

Ő így is tett, saját autóval beutazott. Felvette a szájmaszkot. Ott a kórházban egy - állítása szerint szájmaszkot nem viselő - recepciós fogadta, akinek elmondta, hogy a háziorvosa küldte, koronavírusra gyanakszanak, tesztet jött csináltatni. A recepción elmondták, hova menjen át, átsétált egy másik egységbe, ahol ugyancsak nem volt maszk a recepcióson, elmondta, át kell menni egy másik osztályra. Oda betegszállítók vitték, akiken szerinte szintén nem volt szájmaszk.

A megfelelő osztályon már volt maszk a recepciósokon, és a férfit megvizsgáló orvoson is. Részletesen kifaggatták a panaszairól, elmondta, hogy lázas, nincs étvágya, fájnak a csontjai, azonban nem köhög, a torka, tüdeje nem fáj. A panaszai alapján viszont közölték vele, hogy valószínűleg nem koronavírusról van szó. Ettől függetlenül különböző vizsgálatokat végeztek rajta, vért is vettek tőle. A tüdejét kétszer is megröntgenezték.

A férfi nem tudja pontosan, hogy rajta végeztek-e koronavírustesztet. A vizsgálatok végén közölték vele, hogy valami fertőzést, vírust kaphatott el, ennek ellenére hazaengedték.

Édesapját a február 24-i műtét után pár nappal hazaengedték, de lázas volt. Pár nap múlva visszamentek kontrollra, lázasan. Március 2-án újra a kórházba vitték édesapját, nagyon köhögött, lázas volt. Vettek az édesapjától vért. Hazaküldték őket.

Március 5-én újra felkeresték a kórházat (édesapjának ekkor kellett megjelennie ott), ekkor az idős férfi közel két hete lázas volt, nagyon erősen köhögött, tüdőembóliára gyanakodtak akkor az orvosok, az intenzív osztályra szállították.

Ekkor fia megemlítette, hogy egyébként őt korábban koronavírus-gyanúval vizsgálták ugyanott, a Szent Lászlóban, de elengedték. Az orvos ekkor teljesen ledöbbent, olvasónk édesapjánál valószínűleg ezután rendelték el a koronavírus-tesztet. Az idős férfi egyébként azóta már nincs eszméleténél – mondta az Indexnek a férfi.

Két nappal később, szombaton hívták fel a férfi édesanyját, hogy mivel a kórházban fekvő férjéről kiderült, hogy koronavírusos, ezért neki is be kell mennie a kórházba, ahol karanténba fog kerülni. Azt mondták neki, hogy menjen be a kórházba, amint tud. De valaki valamit félreérthetett, mert ilyenkor a protokoll szerint mentőt küldenek, és egyébként küldtek is, de mire a mentők kiértek, az idős hölgy már tömegközlekedéssel bement a kórházba, ahol azóta is karanténban van, a teszteredményei még nincsenek meg.

Ekkor tájékoztatták az Index olvasóját is, aki azonban jelenleg Svédországban van. Ott értesített ugyan egy kórházat, elmondta, hogy édesapját Magyarországon koronavírussal diagnosztizálták, ezért szeretné, ha rajta is elvégeznék kint a vizsgálatot. Azonban a svédek arról tájékoztatták, hogy mivel ő már tünetmentes, nem végzik el a tesztet. Az olvasót felhívták itthonról, azt mondták neki, hogy az ÁNTSZ-től keresik. Mikor megtudták, hogy külföldön van, azt mondták, hogy megpróbálják felvenni a kapcsolatot a svéd hatóságokkal, hogy rajta is végezzék el kint a tesztet.

Az Index most szombaton és vasárnap is több kérdést feltett az eset kapcsán az országos tisztifőorvosnak és a Népegészségügyi Központnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos arra a kérdésre, hogy az idős férfi fiát valóban hazaküldték-e a kórházból, nem tudott pontos részleteket mondani, de hangsúlyozta, hogy ha ott járt, és volt tünete, akkor „annak megfelelően kezelték”.

(Index - ATV)