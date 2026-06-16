Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. június 16. 08:55 ::

Egy új svéd jogszabály lehetővé teszi a rossz magaviseletű bevándorlók kiutasítását

A svéd parlament hétfőn elfogadott egy törvényt, amely felhatalmazást ad a hatóságoknak arra, hogy visszavonják a bevándorlók tartózkodási engedélyét nemkívánatos magatartás - például rendezetlen adósságok, be nem jelentett munka vagy szélsőséges szervezetekkel való kapcsolat - alapján.

A "jó magatartásról" szóló törvény elbírálás alatt lévő engedélyekre és visszamenőlegesen a már elbírált engedélyekre is vonatkozik, és részét képezi annak az átfogóbb bevándorláspolitikai szigorításnak, amelyet a jobboldali kormány hajt végre a szeptemberi parlamenti választás előtt.

"Aki nem tesz meg mindent azért, hogy helyesen cselekedjen, nem számíthat arra, hogy az országban maradhat" - jelentette ki Johan Forssell migrációügyi miniszter, amikor benyújtotta a törvényjavaslatot.

Az ellenzék és "emberi jogi szervezetek" önkényesnek minősítették a jogszabályt, mivel olyan magatartás alapján vonhatják vissza az engedélyeket, amelyet a jog nem minősít bűncselekménynek.

"A jó magaviseleti törvény bizonytalanságban hagyja az embereket azzal kapcsolatban, hogy milyen cselekedetek vagy megnyilvánulások fordíthatók ellenük" - fogalmazott közleményében a stockholmi Civil Rights Defenders szervezet, hozzátéve, hogy a jogszabály "aláássa a jogállamiságot és a törvény előtti egyenlőség elvét".

A törvény nem határozza meg pontosan, mely magatartásformák minősülnek elfogadhatatlannak, de a kormány példaként említette a rendezetlen adósságokat, az adócsalást, a bűnözést és a szélsőséges szervezetekkel való kapcsolattartást. Az engedélyek felülvizsgálatával a bevándorlási hivatal foglalkozik, a döntések pedig a bevándorlási bíróság előtt megtámadhatók.

(MTI)