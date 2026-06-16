Anyaország :: 2026. június 16. 09:37 ::

Dubajban fogták el egy mobiltelefonokkal kereskedő bűnszervezet tagját

Dubajban fogtak el egy férfit, aki mobiltelefonokkal kereskedő áfacsaló bűnszervezet tagja volt, a bíróság elrendelte letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint egy mobiltelefonok áfájával kapcsolatos csalásra szakosodott bűnszervezet egy fiktív cégháló létrehozásával 2023 januárjától két év leforgása alatt öt és fél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

A főügyészség indítványára kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs alapján, Dubajban elfogott gyanúsított e bűnszervezet tagjaként, hamis számlák kiállításával több mint hétszáz millió forint költségvetési kár okozásához nyújtott segítséget.

A minősített költségvetési csalás bűntette miatt folyó büntetőeljárásban a főügyészség a szökés-elrejtőzés ténye és veszélye, valamint a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a kényszerintézkedést - tudatta az ügyész.