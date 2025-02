Anyaország :: 2025. február 25. 13:30 ::

Toroczkai: a Fidesz most talán végre tényleg komolyan gondolja a készpénzhasználat alkotmányos védelmét

Miután Orbán Viktor az elmúlt napokban többször is kijelentette, hogy hajlandóak támogatni a Mi Hazánk kezdeményezését a készpénzhasználat, mint szabadságjog, alkotmányos védelméről, ma Lázár János miniszter ismét találkozót kezdeményezett, írja X-bejegyzésében a pártelnök.

A tavalyi találkozónk után sajnos nem történt semmi. Úgy tűnik, hogy talán most a Fidesz végre tényleg komolyan gondolja az ügy támogatását. Mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz is, hogy a készpénzfelvétel minden esetben legyen ingyenes, a bankok ne tudjanak ezen is nyerészkedni, valamint több ATM-re is szükség van, főleg a kisebb településeken, továbbá mindenhol biztosítani kell a készpénzfizetés lehetőségét. Ezekről a kérdésekről egyelőre nem tudtunk érdemben tárgyalni, de abban egyetértettünk, hogy fontos a készpénzhasználat, mint szabadságjog alkotmányos védelme - zárul a bejegyzés.