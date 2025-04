Anyaország, Gazdaság :: 2025. április 7. 12:27 ::

Trumpék a magyar korrupcióval is magyarázzák a kivetett vámokat

Rossz hír az amerikai szankciós listára a Biden-adminisztráció végnapjai alatt felkerülő Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter számára, hogy a Trump-adminisztráció is a magyarországi korrupciós helyzettel példálózik, amikor sorolja a kifogásait az európai országokkal szemben.



Fotó: Kent Nishimura / MTI / EPA

A globális vámháborút kiváltó vámok kivetését indokló amerikai kormányzati dokumentumban feltűnően sokszor szerepel Magyarország neve, hiába ápol látszólag remek viszonyt Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel. Az amerikai panaszlistában az EU-t érintő panaszoknál konkrét példaként Magyarország minden esetben szerepel, és ezeken kívül is több esetben felhozzák Magyarországot, a magyar szabályzásokat, melyek az amerikaiak szerint a brüsszelieknél is szigorúbbak – hívta fel rá a figyelmet a cikkében a Válaszonline, amelynek számításai szerint Magyarország 19-szer szerepel a 397 oldalas szövegben, míg a nála jóval fajsúlyosabb Németország csak 16-szor, Szlovákiát pedig csak négyszer említik meg.

A Magyarországgal szembeni kifogások között megjelenik a közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázata is: "Az USA cégei komoly aggodalmukat fejezték ki a magyar közbeszerzéseket illetően, mert azok nem mindig átláthatók, és rendre helyi és más EU-n kívüli szereplőknek kedveznek, például még Kínának is. A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot Magyarországon, annak ellenére is, hogy számos intézkedés történt az ügyben az elmúlt években" – olvasható a Válaszonline fordítása szerint Trump kereskedelmi főképviselője által jegyzett dokumentumban.

Gyomrost kapott a forint Trump bejelentése miatt

Nagyon durva hangulatromlás látszik a nemzetközi piacokon a vasárnap éjjeli és hétfő hajnali mozgások alapján a Donald Trump által bejelentett vámemelések várható hatásai miatt. Hétfőig a forint stabil tudott maradni az euróval szemben 406,5 körül a bankközi piacon, de reggel esni kezdett és az euró jegyzése átlépte a 408-es szintet, így a forint új kéthavi mélypontra bukott – írja a Portfólió.

A hétfő reggeli bankközi kereskedésben már elkezdett esni a forint, az euró jegyzése nyolc óra előtt átlépte felfelé a 407-es szintet, így újabb egyhavi mélypontra bukott a forint. Később folytatódott a forint hanyatlása a nagyon borongós nemzetközi piaci környezetben: az euró jegyzései csaknem elérték a 408-as szintet. Mivel a dollár kicsit gyengült péntek esti zárószintjéhez képest az euróval szemben, így a zöldhasúval szemben a forint 370 körül oldalazott.

Az elkövetkező órában tovább ütötték a forintot: az euró jegyzése háromnegyed 10 körül már 409 közelében járt, azaz új kéthavi forintmélypontról beszélhetünk. A dollárt nyomasztja, hogy a befektetők egyre inkább rendkívüli Fed-kamatvágást kezdenek beárazni, idénre már összesen 110 bázispont körüli vágást áraznak a recessziós kockázatokra tekintettel. Emiatt a dollárral szemben nincs egyelőre forintesés: a jegyzések 370 közelében hullámoznak továbbra is.

Később a forint kicsit korrigált az euróval szemben, nem sokkal délelőtt 11 óra után 408 alá erősödött az árfolyam.

Gulyás: Trump győzelme nem feltétlenül fog jót tenni Európának

"Nekünk sose volt olyan illuziónk, hogy az európai gazdaságnak feltétlenül jót fog tenni Trump elnöknek a győzelme" - jelentette ki Gulyás Gergely egy fórumon, de az Európai Bizottságot bírálta a 10 százalékos autókra kivetett vám miatt.

Donald Trump amerikai elnök a múl héten jelentette be, hogy 20 százalékossal vámmal sújtaná az európai árukat, miközben Elon Musk Matteo Salvini Liga-elnöknek árulta el, ö nulla kulcsot javasolt Trump elnöknek Európát illetően a jövőre nézve.

Az atv tudósítása szerint Gulyás Gergely is megszólalt az ügyben, az Építész Klub rendezvényén. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a globalizálódott világgazdaság kapcsán azt mondta: ebben a versenyben Európának egy közös gazdasági térségre, közös vámhatárokra van szüksége.

Gulyás elárulta: "nekünk sose volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak feltétlenül jót fog tenni Trump elnöknek a győzelme."

A miniszter szerint tudták róla, hogy ha megnyeri a választást, akkor a vámokkal operál, a gazdaságpolitikai célja az amerikai külkereskedelmi deficit csökkentése.

A miniszter az Európai Bizottságra utalva így szólt: "akkor nem az az első lépés, hogy azt mondom, hogy az amerikaiakkal azonos vámot állapítok meg ? – vetette fel. "Akkor nem ülünk és várunk arra, hogy az amerikaiak megemeljék" – tette hozzá.

A kancelláriaminiszter elmondta azt is, hogy "abban nyilvánvalóan még Trumpnak is igaza van – hiába vagyunk e tekintetben ellenérdekeltek -, hogy az abszurd dolog, hogy az egyik oldalon 2,5, míg a másik, európai oldalon 10 százalék a vám mértéke.

Márciusban a miniszterelnök sem titkolta, hogy "nekünk is lesz veszteségünk" az amerikai elnök, Trump büntető vámjai miatt. De akkor azt hangsúlyozta, hogy egy magyar-amerikai gazdasági megállapodással nullára tudjuk ezt kihozni.

Donald Trump beiktatása előtt néhány nappal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még így nyilatkozott: "Óriási lehetőségek, új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet, David Pressman szinte példa nélküli rombolása után".

