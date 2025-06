Anyaország :: 2025. június 24. 16:49 ::

Előbb mozdony nélkül maradtak a Szegedről Budapestre tartó IC utasai, majd Ceglédnél a sorsukra hagyták őket

Fordulatokban gazdag úti beszámolót közölt a Magyar Hang. A lap egyik kalandvágyó olvasója Szegedről Budapestre kívánt eljutni IC-vel, de nem jutott sokáig: a 11:44-kor induló jármű már 12:11-kor megállt a Szegedtől mintegy 20 kilométerre fekvő Balástyán, ahol az utasok azt a tájékoztatást kapták, hogy az ő mozdonyuknak kell elvontatnia egy lerobbant tehervonatot.



Fotó: Magyar Hang-olvasó

A mozdonycseréig áram, és így klíma nélkül voltak kénytelenek vesztegelni az utasok. A lap olvasója szerint többen taxit hívtak, hogy elvigye őket a repülőtérre (a Szeged–Budapest vonal egyik utolsó megállója Ferihegy, sokan utaznak emiatt vonattal a reptérre).

A vonat 50 perc után indult útnak, de a kalauz arról tájékoztatta az utasokat, hogy Kecskemétnél is lehet fennakadás, később pedig Ceglédnél biztosan el kell hagyniuk a vonatot. Méghozzá végleg: ott mindenkinek magának kell találni olyan vonatot, amellyel el tud jutni Budapestre.

„Mindenki türelemmel viselkedjen. A MÁV-nál lehet reklamálni” – tanácsolta a kalauz.

Lázár János a MÁV-ról: sok a bevétel, kevés a késés!

Mindegy, milyen adatbázis nyilvános, milyen nem: aki késett, az maga is tudja, hogy késett, márpedig, ha a késés több mint 20 perc, akkor jár a kártérítés – írja keddi Facebook-bejegyzésében Lázár János, miután újabb vonatfigyelő oldalak indultak azt követően, hogy a miniszter támadása után leállították a Holavonat.hu-t.

A miniszter szerint június elsejét követően a MÁV-csoport minden utasa meg is kapta hiánytalanul a kártérítést. Ezt bizonyítja az is, hogy nincsenek tömeges panaszok a kártérítési biztosítás elmaradása miatt – teszi hozzá, majd konkrétumokat is megoszt: „A késési biztosítás június elsejei bevezetése óta – bő három hét alatt – a MÁV-csoport egyébként 127 ezer jegy után több mint 82 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Ugyanez idő alatt az utasoktól származó bevétel meghaladta a 7,2 milliárd forintot, vagyis a bevételek mintegy 1,15 százalékát használtuk fel arra, hogy jót álljunk a késési biztosítással megfogalmazott vállalásunkért”.

Tehát az olcsó jegy és bérletárak ellenére is sok a bevétel, és kevés a késés! – vonja le végül a következtetést a miniszter.

