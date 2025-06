Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 25. 13:39 ::

Hodász András nemcsak a buzifelvonulásra készül már javában, hanem a "keresztény" magazinhoz való visszatérésre is

Két évvel azután, hogy Hodász András "comingoutolt", majd a Szemlélek kezdeményezésére távozott a keresztény magazintól, a Szemléleken vele közölt hosszú interjúja végén kiderült: "a kölcsönös nyitottságra alapozva" hamarosan újra szerzőként jelenik majd meg a Szemléleken, vette észre a Telex.

Hodász András a Szemlélektől való távozása utána az RTL-nek beszélt arról, hogy azért kellett távoznia, mert nem tudták elfogadni a "meleg" párkapcsolatát. Gégény István, a Szemlélek lapigazgatója akkor azt mondta: nem az a baj, hogy Hodász András "meleg", de a homoszexuális cselekedeteket az egyház bűnnek tartja, emberileg viszont továbbra is segítik egykori kollégájukat.

Most az interjú végén azt írták, a búcsúnál szívük mélyén őszintén remélték, hogy az nem végleges, "hanem egy szükséges szünet". A kapcsolatot tartották egymással, és közben "adtunk időt a hallgatásnak és a párbeszédnek, a gyógyulásnak és a megértésnek."

Hodász András az interjúban beszélt arról, hogy a "comingoutja" után sem esett át a ló túloldalára, alapvetően ugyanis visszafogottabban él, persze "melegbarát szórakozóhelyre" eljár olykor. "Ezekben a bulikban jó megélni, hogy önmagam lehetek, nem kell többé félnem a lebukástól" – mondta. Kitért arra is, hogy már biztosan látja, nem szeretne politikai pályára lépni, mert nem való neki, és az ő idegrendszere "nem bírja azt a húsdarálót, ami Magyarországon a politikát jellemzi. Persze szónokolni tudok, és társadalmi ügyekben továbbra is szeretnék megszólalni" – fűzte hozzá.

Idén először a "Pride"-ra is kimegy, mert muszáj. "És ha összegyűlünk vagy 40-50 ezren, akkor a hatalomnak talán leesik, hogy nem lehet büntetlenül babrálni a gyülekezési törvényt. Ez azoknak is fontos, akiknek a melegségük miatt szorongás az egész életük. Az LMBTQ-emberek körében az átlagnál jóval magasabb az önsértés, a depresszió, az öngyilkosság aránya. Egy ilyen vonulás nekik is segíthet megélni, hogy nem ufók, nincsenek egyedül, hanem itt van több tízezer ember, aki olyan, mint én, vagy olyannak szeret, amilyen vagyok."

Beszélt arról is, hogy "támogató, boldog kapcsolatban él, párja református, szülei lelkészek". Párja a kedvéért néha elmegy misére, ő pedig istentiszteletre. Rákérdeztek nála az apaság kérdésére is, mert korábban azt mondta, hogy nem lenne jó apa.

"Magyarországon a politika sajnos ellehetetlenítette a "meleg" párok számára az örökbefogadást, sokan ezért nem lépnek bejegyzett élettársi kapcsolatra. És korábban valóban azt mondtam, hogy nem vagyok alkalmas apának. Talán az önismereti munka következtében egyszer majd érezhetem azt, hogy megértem rá. Az apaság hihetetlen nagy felelősség, és ha belevágok, akkor úgy szeretném, hogy van egy tényleg stabil párkapcsolatom ‒ most úgy érzem, van ‒, és a mentális állapotom is megfelelő hozzá. Most ez még nem aktuális, de nem zárom ki, hogy valamikor az lesz" – magyarázta.

Hodász Andrásnak, annak ellenére, hogy felmentette magát a papi szolgálat alól, továbbra is nagyon fontos maradt az egyház, időnként álmodik is vele, olyankor általában misézik. Leginkább ez hiányzik neki. Misékre egyébként jár, de feltűnésmentesen, direkt késve. Istennel való kapcsolata szerinte az utóbbi években mélyebb és őszintébb lett, de az elmúlt évek gyászfázisai során nemcsak a hite, hanem pszichoterapeutája is a segítségére volt.

Hodász jelenleg "coach"-ként "életvezetési tanácsokat" ad, nemrég felvételizett a Károlira mentálhigiénés tanulmányokra, az önéletrajzi könyvét pedig már megírta, de a kiélezett politikai helyzet miatt a kiadó kicsit vár a megjelenéssel.

