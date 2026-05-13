Külföld :: 2026. május 13. 12:28 ::

A brit szakszervezetek szerint nem Starmer vezeti a Munkáspártot a következő választáson

A kormányzó brit Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szerint nem Keir Starmer miniszterelnök fogja vezetni a pártot a 2029-ben esedékes következő parlamenti választáson.

A Trade Union and Labour Organisation (TULO) nevű érdekképviseleti szerveződést alkotó tizenegy legnagyobb brit szakszervezet szerdai közös nyilatkozata szerint a Munkáspárt jelenlegi irányvonala nem fenntartható.

A közlemény felidézi, hogy a Labour szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választáson.

"Egyértelmű, hogy nem Keir Starmer vezeti a Munkáspártot a következő választásokra, és valamikor ki kell dolgozni egy új vezető megválasztásának tervét" - áll a nyilatkozatban.

(MTI)