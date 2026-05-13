Külföld :: 2026. május 13. 13:37 ::

Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását

Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyagárak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domanski pénzügyminiszter.

A vonatkozó törvény március végén lépett hatályba. Az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag-piacra gyakorolt negatív hatása enyhítése végett vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-ig.

A programot újabban "biztosan meghosszabbítják május végéig (…), hogy mi lesz utána, azt majd meglátjuk" - mondta el újságíróknak Domanski. Hozzátette: a csomagnak köszönhetően "a lengyelek zsebében maradnak az infláció féken tartása és a megfelelő gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú eszközök".

Domanski beismerte: az intézkedéscsomag "hatalmas kihívást" jelent az állami költségvetés számára, de a kormány már előkészítette a büdzsét tehermentesítő megoldásokat, köztük a nagyvállalatok túlzott nyereségét érintő szabályozást.

A jelenleg ideiglenesen érvényes előírások értelmében az üzemanyagok általános forgalmi adóját (áfa) 23 százalékról 8 százalékra csökkentették pénzügyminiszteri rendelettel. Június 30-ig érvényes megoldásként az Európai Unió által engedélyezett legalacsonyabb szintre csökkent az üzemanyagárak jövedéki adója is.

Az üzemanyagok maximális kiskereskedelmi árát az energiaügyi miniszter határozza meg naponta. A megszabottnál magasabb árú értékesítésért akár egymillió zloty (84,4 millió forint) bírság szabható ki.

Szerdán a lengyel töltőállomásokon maximum 6,28 zlotyért (530 forint) árusíthatják a 95-ös benzint, a gázolaj pedig jelenleg legfeljebb 6,84 zlotyba (578 forint) kerülhet.

(MTI)