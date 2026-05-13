Külföld :: 2026. május 13. 15:14 ::

BBC: csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás

A BBC szerdai értesülései szerint csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó Munkáspárton belül.

Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz - közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal.

Streeting szerdán felkereste a Downing Streeten Starmert, de az alig negyedórás találkozóról sem ő, sem a miniszterelnök nem tett közzé nyilatkozatot.

Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka - 81 képviselő - előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet.

(MTI)