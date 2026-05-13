Putyin bujkálás helyett inkább meglátogatta a volt némettanárnőjét

Vlagyimir Putyin orosz elnök laza hétköznapi öltözetben és egy hatalmas virágcsokorral a kezében jelent meg egy moszkvai szálloda előterében. A felvétel azután készült, hogy állítólag kiszivárgott egy állítólagos jelentés, amely szerint az államfő az év eleje óta korszerűsített bunkerekben rejtőzik a merényletkísérletek és a saját népe elől.

Az orosz tisztviselők képtelenségnek nevezték a dokumentumban szereplő állításokat, most pedig egy vizuális cáfolat is érkezett. A videón a nyugodt Vlagyimir Putyin látható, aki a virágcsokrot a volt tanárnőjének adta oda, akit többször is megpuszilt az arcán, írja a horvát és a magyar Index.