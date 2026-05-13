Anyaország :: 2026. május 13. 13:56 ::

Orbán hazug "leltára": szédületes gazdasági növekedés, migránsmentes ország

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a "leköszönő nemzeti kormány" pedig elkészítette a leltárt - mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Orbán Viktor kormánya eredményeit sorolva közölte: Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban, a munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően pedig egymillióval több munkahely van, mint 2010-ben volt.

A korábbi kormányfő elmondta, mennyi adókedvezményt kapnak az egy-, a két- és a háromgyermekes családok, kitért a három- és négygyermekes édesanyák és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességére is. Felsorolásában szerepelt a 25 év alatti fiatalok adómentessége, az egyetemista fiataloknak járó diákhitel, a fiatal munkások által felvehető munkáshitel, és a fix 3 százalékos lakáshitel is.

Orbán Viktor kitért a rezsicsökkentésre, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetésére.

Közölte, hogy 2010-hez képest 4,5-szer magasabb a minimálbér, és négyszeresére nőtt az átlagkereset, illetve kitért az orvosok 2 milliós és tanárok megközelítőleg 1 millió forintos átlagkeresetére.

Ismertetése szerint az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára, a devizatartalékot pedig a történelem során legmagasabb szintre emelték.

Hangsúlyozta: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és "Magyarország területén nincsenek migránsok sem".

"A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák" - zárta videóját.

(MTI nyomán)