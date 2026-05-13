A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása is

Megszűnt a NAV elnökének megbízatása a kormányváltással, május 13-tól Tamásné Czinege Csilla képviseli a NAV-ot - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI érdeklődésére szerdán.

Kiemelték, a NAV honlapján is elérhető SZMSZ szerint "ha az elnök feladat- és hatáskörét gyakorló államtitkári tisztség betöltetlen, az elnök feladat- és hatáskörét az adószakmai elnökhelyettes gyakorolja.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2026. május 13-tól Tamásné Czinege Csilla képviseli a NAV-ot, közvetlenül vezeti a központi irányítást, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a NAV vezetőjének feladat- és hatáskörébe utal - írták.