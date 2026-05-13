A NATO-tagállamok védelmi beruházásainak növelését szorgalmazták a Bukaresti Kilencek társelnökei

A NATO-tagállamok védelmi beruházásainak növelését, közös transzatlanti védelmi ipar kiépítését szorgalmazta szerdán a román fővárosban a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozóján a regionális összefogás két társelnöke, Karol Nawrocki lengyel elnök és Nicusor Dan román államfő.

A NATO keleti szárnyán található kilenc tagállam bukaresti tanácskozásán a régió NATO-val kapcsolatos jövőképét hangolják össze az ankarai NATO-csúcs előtt. Nicusor Dan köszöntőjében kiemelte, hogy Ukrajna és Moldova támogatását is folytatni kell, mert "az ő biztonságuktól függ Európa biztonsága". A román elnök kiemelte: olyan helyszínen szervezik a tanácskozást, amely Ukrajna és a Fekete-tenger közelében van, vagyis azoknak a térségeknek a közelében, ahol a szövetséges területeket fenyegetés éri.

Karol Nawrocki arról beszélt, hogy a hiteles elrettentéshez hiteles beruházásokra is szükség van, ezért a B9-ek összefüggő biztonsági övezetet építenek ki az északi térségtől a Fekete-tengerig.

"Ez az egység jelenti a legnagyobb erőnket. És pontosan ez az, amitől a Kreml a legjobban tart" - mondta a lengyel elnök. Szerinte Oroszország háborúja nem elszigetelt konfliktus, hanem az észak-atlanti rendet fenyegeti, ezért a B9 ma fontosabb, mint valaha. "Ez a térség nem a NATO peremvidéke, hanem egyik súlypontja" - idézte a lengyel elnök nyitóbeszédét az Agerpres hírügynökség.

A B9-ek zárt ajtók mögött zajló bukaresti csúcstalálkozóján a regionális együttműködésben részt vevő Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia Lengyelország, Románia és Szlovákia vezetői mellett Mark Rutte NATO-főtitkár mellett is részt vesz. Idén az északi tagállamok - Finnország, Dánia, Izland, Svédország és Norvégia - képviselőit is meghívták, az ukrajnai helyzetnek szentelt délutáni megbeszélésen pedig Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök is részt vesz.

Az Egyesült Államokat Thomas DiNanno, a külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára képviseli a B9-ek bukaresti értekezletén.

(MTI nyomán)