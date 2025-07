Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. július 24. 10:57 ::

Igazán szépen meghálálta az örökbefogadást egy beilleszkedési problémás "fiú"

Vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség egy fiatalkorú fiú ellen, aki arra készült, hogy megöli szüleit és egy rendőrt is, emellett fenyegetéssel szerzett gyereklányoktól szexuális tartalmú felvételeket - tájékoztatta a vádhatóság csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a fiatalkorú vádlottat még óvodás korában fogadták örökbe, de az új családba kerülésétől kezdve viselkedési, illetve beilleszkedési problémái voltak. Serdülő korba lépve e problémái fokozódtak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy szülei különváltak.

A vádirat szerint a fiú és az örökbefogadó anyja 2020-ban Budakeszire költözött, ahová örökbefogadó apja már csak látogatóba járt. A fiú az anyjával durvábban bánt, rendszeresen tett rá becsületsértő kijelentéseket, és azzal fenyegette, hogy bántalmazni fogja. Emellett a ház több bútorát összetörte, anyja pénzét többször elvette, ennek ellenére a nő nem kért rendőri segítséget. Csak akkor fordult a hatósághoz, amikor a fiú engedély nélkül többször kimaradt éjszakára.

Az ügyészség tájékoztatása szerint ilyenkor mindig ugyanaz a rendőr intézkedett, így többször is találkozott a vádlottal. Az intézkedések során az anya beszámolt a fiú agresszív magatartásáról, ezért a rendőr megpróbálta szóban jobb belátásra bírni a fiút.

A vádlott az intézkedések miatt egyre nagyobb ellenszenvet táplált a rendőr iránt, és a szüleit is többször megfenyegette azzal, hogy ha a viselkedése miatt rendőrt hívnak, vagy lépéseket tesznek az örökbefogadás megszüntetése érdekében, akkor megkínozza és megöli őket. Anyjára többször rá is támadt, hol ollóval, hol törött üvegdarabbal, hol fejéhez tartott airsoft fegyverrel fenyegetve őt. A rendőri intézkedések miatt pedig elhatározta, hogy megöli a vele szemben többször eljáró rendőrt is, akinek sikerült kiderítenie a lakcímét.

A fenyegetések ellenére 2024 júliusában a szülők kérelmet terjesztettek elő az elkövető tudomásával a családból történő kiemelése érdekében. Ekkor a fiú több egymást követő alkalommal megfenyegette anyját, hogy őt és az apját is meg fogja veretni, illetve öletni. Ekkor anyja türelme végleg elfogyott, és szólt a rendőrségnek - áll a közleményben.

Ezzel párhuzamosan a fiatalkorú elkövető 2024 tavaszától internetes közösségi oldalakon ismerkedett meg 12 és 16 év közötti lányokkal, hármukról fenyegetéssel olyan felvételeket kényszerített ki, ahol a sértettek szexuális cselekményeket végeznek. Az egyiket teljes kontroll alatt tartotta 5 órán keresztül tartó videóhívásban, azzal fenyegetve, hogy ha azt megszakítja, felkeresi és bántani fogja. A vádlott az internetről is gyűjtötte a gyermekpornográf felvételeket.

A fiú ellen büntetőeljárás indult, letartóztatták, a házkutatás során több olyan, általa elrejtett eszközt is találtak, amelyeket a tervezett "ölési cselekményekhez" kívánt felhasználni. A Pest Vármegyei Főügyészség az ügyben a fiatalkorú elkövetővel szemben három rendbeli emberölés előkészületének bűntette, több rendbeli szexuális kényszerítés bűntette, továbbá gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat.