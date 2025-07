Győzelem! Betiltották az Országház elé tervezett román soviniszta gyűlést a Mi Hazánk kezdeményezése nyomán. Az úzvölgyi katonatemető meggyalázásával elhíresült szervezet vezetőjének gúnyos reakciója szerint míg a „kommunistaellenes” (Budapestre való bevonulásukat ünneplő) román megemlékezésük a hatóságok szerint sértette volna a magyar méltóságot, addig „a Budapest Pride nem csorbította a magyar nemzet méltóságát” - írja Fb-oldalán Novák Előd.

A Mi Hazánk alelnöke hozzáteszi: nem válaszolt viszont a kormány erre a kérdésemre:

Ha már az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő holokauszt-kárpótlás a mai napig is szerepel kiadásként a magyar állami költségvetési törvényben (évről évre nagyobb összeggel, hiszen az emelést ellenző módosító javaslatomat mindig leszavazza az összes többi párt), akkor ennyi erővel Románia felé is élhetne jóvátételi igénnyel a magyar kormány – hajlandóak-e erre? Ez egy megfelelő diplomáciai válasz is volna a román provokációra, hogy nem érdekük feszegetni a Budapestre való bevonulásuk történetét. Raffay Ernő becslése szerint az 1919 őszén visszavonuló román hadsereg legalább 30-40 ezer vagon rablott holmit szállított el magyar és volt magyar területekről.