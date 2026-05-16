Külföld :: 2026. május 16. 06:55 ::

Svájc a külföldön élő németek legkedveltebb lakóhelye

Továbbra is Svájc a külföldön élő német állampolgárok legnépszerűbb európai lakóhelye, 2025 elején csaknem 330 ezer német élt az alpesi országban - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

A hivatal adatai szerint Svájcban 329 900 német állampolgár rendelkezett lakóhellyel az év elején, ami 1,9 százalékos, mintegy 6300 fős éves növekedést jelent. Tíz év alatt a Németországból Svájcba költözöttek száma 10,7 százalékkal, körülbelül 32 ezerrel emelkedett. A németek az olaszok után a második legnagyobb külföldi csoportot alkotják Svájcban.

A második helyen Ausztria áll, ahol 2025 elején több mint 239 500 német állampolgár élt. A németek ezzel a legnagyobb külföldi állampolgári közösséget alkotják az országban. A növekedés üteme Ausztriában gyorsabb volt, mint Svájcban: egy év alatt 2,9 százalékkal, mintegy 6700 fővel nőtt a számuk, tízéves összevetésben pedig 40,5 százalékos, 69 ezres bővülést mértek.

A Destatis szerint Svájc és Ausztria népszerűségében szerepet játszik, hogy mindkét ország Németországgal határos, emellett a német hivatalos nyelv, így nyelvi akadályok sem jelentkeznek.

Jelentős számú német állampolgár él Spanyolországban is: 2025 elején mintegy 131 800-an rendelkeztek ott lakóhellyel. A hivatal szerint a Spanyolországban élő németek száma hosszú éveken át csökkent, és csak 2022 óta mutat ismét emelkedést. Tavalyhoz képest 3 százalékos, mintegy 3800 fős növekedést regisztráltak, ugyanakkor a létszám még mindig mintegy 3000 fővel alacsonyabb a tíz évvel korábbinál.

A statisztikai hivatal kiemelte, hogy nem állnak rendelkezésre adatok arról, milyen okok - például tanulmányok, munkavállalás vagy az éghajlat - miatt élnek német állampolgárok más európai országokban. Az életkori szerkezet ugyanakkor jelentős eltéréseket mutat: Ausztriában a németek 13,3 százaléka tartozott a 65 év felettiek közé, míg Spanyolországban ez az arány 26,8 százalék volt.

Az adatok az Eurostat, illetve a svájci szövetségi statisztikai hivatal (BFS) kimutatásain alapulnak. A kettős állampolgársággal rendelkező, az adott fogadó ország állampolgárságával is rendelkező németeket nem vették számításba.

(MTI)