Külföld :: 2026. május 16. 08:37 ::

Csaknem megduplázták az üzemanyagárakat Kubában

Kubában csaknem a duplájára emelték a benzin és a gázolaj árát pénteken, ennek ellenére Havannában csaknem az összes benzinkút zárva volt, mert nem volt mit eladni, ami jól tükrözi az amerikai olajblokád hatékonyságát.

A kubai pénzügyminisztérium közölte: az áremelésre, vagy ahogy fogalmaztak, az árképzés frissítésére azért van szükség, hogy tükrözze a benzin és a dízel importjának tényleges költségeit.

Pénteken a prémium benzin literenkénti ára 2 dollárra emelkedett a korábbi 1,30 dollárról. A normál benzin 95 centről 1,80 dollárra, a gázolaj pedig 1,10 dollárról 2,00 dollárra drágult.

A feketepiaci benzinárak literenként 8 és 10 dollár közé nőttek, ami már messze több, mint amit a legtöbb kubai megengedhet magának.

Kuba nem kapott olajszállítmányt március vége óta, mióta egy orosz tanker, az Anatolij Kolodkin közel 700 ezer hordó olajjal kikötött. Kubai illetékesek szerint azonban a kőolajból feldolgozott üzemanyag május elejére elfogyott.

(MTI)