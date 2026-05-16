Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák - jelentette be az amerikai elnök a Truth Socialon szombat kora reggel.
"Utastásomra ma este a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megtervezett és nagyon összetett küldetést, hogy eltüntessék a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről" - írta Donald Trump.
Abu Bilal al-Minuki azt hitte, elbújhat Afrikában. Többé nem fogja terrorizálni Afrika népét, és nem segít az amerikaiak elleni hadműveletek megtervezésében - tette hozzá az elnök.
Az Iszlám Állam nem kommentálta a bejelentést.
(MTI)