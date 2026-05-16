2026. május 16. 08:19

Beléphet a védelmi piacra a Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz fontolgatja a belépést a védelmi piacra - nyilatkozta a cég vezérigazgatója a The Wall Street Journalnak. Ola Källenius közölte: Európának ki kell építenie védelmi képességeit, és a vállalat készen áll arra, hogy szerepet játsszon ebben.

A vállalatvezető leszögezte, hogy a védelmi szektor a cég üzleti tevékenységének csak kis részét tenné ki, a fő termékek továbbra is a személygépkocsik és teherautók maradnak.

A válságban lévő német autóipar és a gyors ütemben bővülő európai hadiipar közeledését jelzi egy másik lap, a Financial Times áprilisi beszámolója arról, hogy a német Volkswagen autógyártó cég tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense Systems védelmi vállalattal a lehetséges együttműködésről. Az újság szerint a felek azt tervezik, hogy a Volkswagen küszködő osnabrücki üzemét átalakítják, hogy ott alkatrészeket gyártsanak az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszerhez.

A Spiegel című lap pedig arról írt a napokban, hogy a KNDS francia-német védelmi vállalat két németországi autóüzem felvásárlását fontolgatja, hogy azokat katonai felszerelések gyártására alakítsa át. A lap iparági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a Mercedes-Benz ludwigsfeldei és a Volkswagen ugyancsak osnabrücki üzemét nézte ki magának a KNDS, amely Európa egyik legnagyobb páncélozott járműgyártója, a Leopard harckocsik előállítója.

(MTI)