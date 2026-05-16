2026. május 16. 08:55

Putyin Kínába látogat

Kétnapos látogatásra Kínába utazik orosz államfő május 19-én - jelentette be a Kreml szombaton.

Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel - írták.

Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal - közölte a Kreml.

