Szüleivel élő pszichiátriai kezelt a "veszélyes Orbán-gyilkos", aki gyakran kerül idegállapotba a politikától

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a fiatal férfit, aki felhívást tett közzé egy külföldi szerveren, hogy megtalálja a lehető legjobb bérgyilkost Orbán Viktor megöletésére.

A Fővárosi Törvényszék a 24.hu-nak küldött közleményében azt írta, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. A megalapozott gyanú szerint a fiatal egy Amerikai Egyesült Államok területén üzemeltetett szerveren regisztrált azért, hogy találjon valakit, aki vállalkozna arra, hogy megölje Magyarország miniszterelnökét.

A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén emberölés előkészületének bűntette megállapítására lehet alkalmas. Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának – IMEI-ben történő – elrendelését.

Az emberölés előkészületével gyanúsítottról kiderült, hogy a szüleivel él, és az egyetem elvégzését követően munkát már keresett, de nincs bejelentett munkahelye és rendszeres jövedelme sem, a szülei gondoskodnak a megélhetéséről. Az eljárás jelen adatai és az eddig beszerzett egészségügyi iratok alapján a gyanúsított 2018 óta pszichiátriai kezelésben részesül.

A bíróság szerint a terhelt ugyan büntetlen előéletű, de a bűnismétlés veszélye esetében reális lehetőség, figyelemmel arra, hogy a gyanúsított vonatkozásában dühkitörések tapasztalhatók, amelyek forrása elmondása szerint a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok.

A férfi azt mondta a bírósági ülésen, hogy szoktak lenni dühkitörései, de ilyenkor maga ellen fordul, és mást nem bánt. A gyanú szerinti bűncselekmény elkövetését beismerte, azt megbánta. Elmondása szerint, amit tett, az meggondolatlanságából fakadt. A bíróság rendelkezésére álló adatok alapján a terhelt magatartásának kiszámíthatatlanságára alappal lehet következtetni.

A bíróság a fentiek alapján úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított vonatkozásában kizárólag letartóztatással biztosíthatók. Mivel a terhelt pszichiátriai kezelése szükséges, ezért a letartóztatást az IMEI-ben rendelte el végrehajtani. A végzés nem végleges.

