Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 15. 22:17 ::

Hivatalosan is intézetben élő mentális betegek megerőszakolásával gyanúsítanak egy karbantartót

Hivatalosan is meggyanúsítottak egy férfit abban az ügyben, amely szerint betegeket erőszakolhattak meg a gacsályi fogyatékkal élők bentlakásos intézetében – számolt be az RTL Híradó a 24.hu.

Márciusban derült ki, hogy nemi erőszak gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az értelmi fogyatékkal élők bentlakásos intézetében Gacsályon, Szabolcs vármegyében. Akkor a rendőrség el is vitt egy férfit, aki karbantartóként dolgozik az intézményben.

Az ügyészség arról tájékoztatta a híradót, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi két, gondnokság alatt álló nőt is megerőszakolhatott, de a gyanúsított tagadta a bűnösségét. A gyanúsítás ellen panaszt is benyújtott, azonban azt elutasították.

Az egyik áldozat csak többszöri alkalom után mert panaszt tenni, ami után a fenntartó Máltai Szeretetszolgálat belső vizsgálatot indított. A férfit ugyanakkor továbbra is alkalmazzák, korábbi állításuk szerint egy külső telephelyen, ahol nem találkozhat a bentlakókkal. További intézkedésre csak az eljárás végeztével kerül sor – tették hozzá.