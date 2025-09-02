„Igen, mondtam, s örülök, hogy az elmúlt időszakról, a rengeteg munkáról nem, de erről hírt adnak” – válaszolta a 24.hu megkeresésére Oroszlány polgármestere, Takács Károly, miután a városvezetőnél a helyi iskola tanévnyitóján elhangzott beszédéről érdeklődtek.
Hétfő reggel ugyanis az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a város fideszes polgármesterét is meghívták a tanévnyitó ünnepségre, az esemény Takács beszédével kezdődött, aki, miután név szerint köszöntötték az elsős diákokat, a lap egyik forrása szerint azt mondta:
De jó, hogy nincs köztük Mohamed.
Egy másik forrás szerint a polgármester mondatai úgy szóltak, hogy Németországban már a legelterjedtebb név az iskolákban a Mohamed. „Nagyon örülök, hogy az előttem felsorolt elsősök között nincs ilyen. Ezt meg kell őrizni” – fogalmazott.
Takács Károly szavai a lap szerint több helyi szülőt felháborítottak, és állítólag a tantestület nagy része is megütközött a kijelentésen. A polgármester egy dühös szülő Facebook-bejegyzése alatt így magyarázta szavait:
Akinek nem tetszik a beszédem, az ne hallgassa meg. S nekik ha tetszik a Mohamed név (azaz ezzel a migrációt akartam kifejezni, azzal szembeni véleményem), akkor keressenek egy migrációs országot.