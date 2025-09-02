Anyaország :: 2025. szeptember 2. 16:25 ::

Az oroszlányi polgármester örült, hogy nincs Mohamed az elsősök között - nem maradhatott el a kötelező libsi felháborodás

„Igen, mondtam, s örülök, hogy az elmúlt időszakról, a rengeteg munkáról nem, de erről hírt adnak” – válaszolta a 24.hu megkeresésére Oroszlány polgármestere, Takács Károly, miután a városvezetőnél a helyi iskola tanévnyitóján elhangzott beszédéről érdeklődtek.

Hétfő reggel ugyanis az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a város fideszes polgármesterét is meghívták a tanévnyitó ünnepségre, az esemény Takács beszédével kezdődött, aki, miután név szerint köszöntötték az elsős diákokat, a lap egyik forrása szerint azt mondta:

De jó, hogy nincs köztük Mohamed.

Egy másik forrás szerint a polgármester mondatai úgy szóltak, hogy Németországban már a legelterjedtebb név az iskolákban a Mohamed. „Nagyon örülök, hogy az előttem felsorolt elsősök között nincs ilyen. Ezt meg kell őrizni” – fogalmazott.

Takács Károly szavai a lap szerint több helyi szülőt felháborítottak, és állítólag a tantestület nagy része is megütközött a kijelentésen. A polgármester egy dühös szülő Facebook-bejegyzése alatt így magyarázta szavait: