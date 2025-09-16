15 magyarországi diák mesterséges intelligenciával írta meg az angolérettségi-fogalmazását, majd így kapott bizonyítványt is, valamint előrehozott érettségi esetén törzslapkivonatot, mondta a Telexnek Kolozs Judit, angoltanár, érettségielnök.
A pedagógus a BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola végzős osztályánál a nyári érettségi időszakban volt vizsgaelnök az angol középszintű szóbeli érettségin. Középszinten az írásbeli dolgozatokat a diákok saját szaktanára javítja, a szóbelin minden bizottságban van egy külsős vizsgaelnök.
Kolozs Judit elmondása szerint a szóbeli érettségi előtt szúrópróbaszerűen ellenőrizte a diákok írásbeli dolgozatait, majd jóvá is hagyták az írásbelin elért eredményeket, azaz a diákok mehettek a szóbeli vizsgára.
Ezt követően azt hallotta, hogy a szóbelin az egyébként jó írásbelit írt gyerek „szinte meg sem tud szólalni angolul”. Miután végigolvasta az összes angol fogalmazást, egyértelművé vált számára, hogy „40 gyerekből 15 a mesterséges intelligenciával írta meg az angol fogalmazását”.
A pedagógus szerint a diákok olyan C1–C2, vagyis anyanyelvi szintű kifejezéseket, mondatszerkezeteket használtak, amelyeket minden kétséget kizáróan a mesterséges intelligencia generált. „Ez egy mesterséges intelligenciás alkalmazással ki is mutatható” – mondta a tanár.
Amikor az érintett diákokat megkérdezték, hogy használtak-e mesterséges intelligenciát, azt felelték, nem, csak izgultak a szóbelin, ezért nem tudtak összefüggően beszélni.
Kolozs Judit szerint, bár a telefont elvileg le kell adniuk a diákoknak az írásbeli vizsga előtt, esetleg okosóra segítségével vagy másik telefonnal lehetséges, hogy tudtak csalni. „Én ezt a kisebbik hibának tartom, előfordulhat, hogy a tanár nem vette észre az okoseszközt”.
A vizsgaelnök szerint a nagyobb probléma, hogy a dolgozatokat javító tanár nem jelezte a csalást, különösen úgy, hogy ő ismeri a diákokat, pontosan tudja, hogyan szoktak fogalmazni.
A történtek után a vizsgaelnök a kormányhivatalhoz fordult, a hivatal válasza szerint pedig, ha a dolgozatokat már egyszer elfogadták, akkor nem lehet érvényteleníteni őket, vagyis azt csak a belügyminiszter teheti meg.
Ezért Kolozs Judit írt az oktatásirányításnak is, ahonnan azt a választ kapta, hogy kivizsgálják az ügyet.
A Belügyminisztérium azt írta, hogy „az érettségi vizsga tisztaságáért felelős bizottság elnöke ezt a feltételezését a vizsga során nem jelezte, nem jegyzőkönyvezte, nem kifogásolta. A köznevelési államtitkár az Oktatási Hivatal és az érintett szakképző intézmény bevonásával vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat alapján utólag nem igazolható vagy cáfolható egyértelműen az MI használata. A már kiállított érettségi bizonyítványok jogszerű visszavonása ezért nem megalapozott”.
Az ügyben a kormányhivatal hatósági eljárást indított, amelyben a kirendelt szakértő vizsgálata alapján fog döntést hozni, írja a 24.