Anyaország :: 2025. szeptember 16. 13:54 ::

Mesterséges intelligenciával írták meg az angol érettségi fogalmazást, mégsem lehet már elvenni tőlük a bizonyítványt

15 magyarországi diák mesterséges intelligenciával írta meg az angolérettségi-fogalmazását, majd így kapott bizonyítványt is, valamint előrehozott érettségi esetén törzslapkivonatot, mondta a Telexnek Kolozs Judit, angoltanár, érettségielnök.



Angol szóbeli vizsgára készülő diákok egy budapesti gimnáziumban (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A pedagógus a BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola végzős osztályánál a nyári érettségi időszakban volt vizsgaelnök az angol középszintű szóbeli érettségin. Középszinten az írásbeli dolgozatokat a diákok saját szaktanára javítja, a szóbelin minden bizottságban van egy külsős vizsgaelnök.

Kolozs Judit elmondása szerint a szóbeli érettségi előtt szúrópróbaszerűen ellenőrizte a diákok írásbeli dolgozatait, majd jóvá is hagyták az írásbelin elért eredményeket, azaz a diákok mehettek a szóbeli vizsgára.

Ezt követően azt hallotta, hogy a szóbelin az egyébként jó írásbelit írt gyerek „szinte meg sem tud szólalni angolul”. Miután végigolvasta az összes angol fogalmazást, egyértelművé vált számára, hogy „40 gyerekből 15 a mesterséges intelligenciával írta meg az angol fogalmazását”.

A pedagógus szerint a diákok olyan C1–C2, vagyis anyanyelvi szintű kifejezéseket, mondatszerkezeteket használtak, amelyeket minden kétséget kizáróan a mesterséges intelligencia generált. „Ez egy mesterséges intelligenciás alkalmazással ki is mutatható” – mondta a tanár.

Amikor az érintett diákokat megkérdezték, hogy használtak-e mesterséges intelligenciát, azt felelték, nem, csak izgultak a szóbelin, ezért nem tudtak összefüggően beszélni.

Kolozs Judit szerint, bár a telefont elvileg le kell adniuk a diákoknak az írásbeli vizsga előtt, esetleg okosóra segítségével vagy másik telefonnal lehetséges, hogy tudtak csalni. „Én ezt a kisebbik hibának tartom, előfordulhat, hogy a tanár nem vette észre az okoseszközt”.

A vizsgaelnök szerint a nagyobb probléma, hogy a dolgozatokat javító tanár nem jelezte a csalást, különösen úgy, hogy ő ismeri a diákokat, pontosan tudja, hogyan szoktak fogalmazni.

A történtek után a vizsgaelnök a kormányhivatalhoz fordult, a hivatal válasza szerint pedig, ha a dolgozatokat már egyszer elfogadták, akkor nem lehet érvényteleníteni őket, vagyis azt csak a belügyminiszter teheti meg.

Ezért Kolozs Judit írt az oktatásirányításnak is, ahonnan azt a választ kapta, hogy kivizsgálják az ügyet.

A Belügyminisztérium azt írta, hogy „az érettségi vizsga tisztaságáért felelős bizottság elnöke ezt a feltételezését a vizsga során nem jelezte, nem jegyzőkönyvezte, nem kifogásolta. A köznevelési államtitkár az Oktatási Hivatal és az érintett szakképző intézmény bevonásával vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat alapján utólag nem igazolható vagy cáfolható egyértelműen az MI használata. A már kiállított érettségi bizonyítványok jogszerű visszavonása ezért nem megalapozott”.

Az ügyben a kormányhivatal hatósági eljárást indított, amelyben a kirendelt szakértő vizsgálata alapján fog döntést hozni, írja a 24.