Nem akart szomszédot a NER-államtitkár, ezért megvásárolt egy utcát

Soltész Miklós államtitkár megvásárolta a budajenői utcát, ahol lakik, ezzel ellehetetlenítve, hogy szomszédja, Ráth Gábor bejusson a saját telekéhez. Ráth hiába kapott közműengedélyeket, a felhúzott kocsibeálló miatt nem tudja megközelíteni telkét. Az ügyből per lett, első fokon Soltész javára döntött a bíróság. A polgármester szerint nincs politikai indíték, de a megoldás továbbra is várat magára.



Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár 2012-ben engedélyt kapott rá, hogy megvegye az utcát Budajenőn, ahol lakik. Mindez 2019-ig csak egy ártatlan engedély volt, amelyet nem követett vásárlási szándék, ám akkor Ráth Gábor az államtitkár szomszédságában lévő telekre szerette volna felépíteni álmai otthonát. Viszont Soltész nem akarta, hogy a tujasoron túl bármi is épüljön – legalábbis ez Ráth elképzelése –, és mindent elkövetett, hogy megakadályozza a szomszéd betelepülését – írta meg a Blikk.

Éppen ezért Soltész 2020-ban megvette az utcát, így ellehetetlenítve a szomszéd bejárását a saját telkére.

Ráth Gábornak jelenleg egy keskeny sávon, fák és bokrok között kell megközelítenie a saját telkét, Soltész ugyanis felhúzott egy kocsibeállót az utca végére, ahol eredetileg át tudna hajtani a szomszéd. Ráth célja a terület közművesítése volt, ám az engedélyek megérkezése után egy héttel már ott is volt a beálló, amely ellehetetlenítette terveit.

„Ügyvédekkel konzultáltam, és mind azt mondták, ilyen nincs, utcát eladni nem lehet, vagy ha mégis, akkor magánútként biztosítani kell a bejutást. Amikor tervezgettük az új otthonunkat a feleségemmel, megnéztük a helyi általános iskolát is, hogy majd ide jár a kisfiunk. Azóta már a hetedikes lesz, de még mindig nem ejthettünk egy kapavágást sem. Az ingatlanadót persze fizetnem kell, továbbá kaszáltatni is muszáj a növényzetet” – mesélte a portálnak Ráth Gábor.

A férfi perre ment az igazáért, megtámadta az önkormányzat és az államtitkár között kötött szerződést, azonban a bíróság első fokon Soltész javára döntött. Az önkormányzat kivonta az utcát a közvagyonból, így adhatta el, viszont az ügyvédek szerint így is meg kellett volna tartani utca jellegét. A telekre biztosítani kéne a bejárást még akkor is, ha az magánút, viszont hiába ígérte a polgármester, hogy megoldja a problémát, de mire elkezdődtek volna a munkálatok, „hirtelen megváltozott a véleménye.”

A Ráth által kapott közműengedélyek lejártak, kivitelezőt nem talál, ugyanis nem tudnának bejutni a telekre, mindeközben a polgármester azt nyilatkozta a portálnak, hogy nincs semmiféle politikai indíték a felek telekvitájában.

Mindenképp szeretnénk megoldást találni, hogy Ráth Gábor be tudjon jutni a telkére. Beszéltünk róla, hogy lefedjük az árkot, hogy autóval is be lehessen hajtani. De azt kértük Ráth úrtól, hogy várjuk meg a bíróság döntését, szabályos volt-e az út eladhatóvá tétele, mert ettől függ, szükséges-e egyáltalán befedni az árkot. Utat egyébként nem adunk el, de bizonyos körülmények fennállása esetében, megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában jogilag van rá lehetőség. Arról majd a bíróság határoz, hogy a konkrét döntés 2012-ben szabályos volt, vagy sem, én nem tudom megítélni, és akkor még nem én voltam a polgármester – mondta Vezérné Hevesi Tünde polgármester.

Soltész egyáltalán nem reagált a portál megkeresésére.

