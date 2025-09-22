Anyaország :: 2025. szeptember 22. 19:10 ::

Felpörgött a Rogán-gépezet, sosem látott pénz ment el hirdetési kampányokra

A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda lassan egy évtizede önti a tízmilliárdokat a kormányzati plakát- és hirdetési kampányokba. Az elmúlt időszakban azonban látványosan felpörgött a propaganda, amire még soha nem ment el annyi pénz egy év alatt, mint most, írja a G7.



Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Számokban: a második negyedév végén záródó 12 hónapban összesen 52,4 milliárd forint értékben kötött szerződéseket Rogán Antal minisztériuma az eredetileg még kék plakátokról ismert kampányokra.

Ebben az időszakban tucatnyi közbeszerzést írtak ki a kormányzati tájékoztató kampányokra. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tenderei a kezdetektől „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása” kódnév alatt futnak. Ez egészült ki 2018 végén az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátásával”.

A közbeszerzéseket a minisztérium nagyon konzekvensen meg is számozza. Az utolsó elérhető tájékoztatás szerint előbbiből (az állampolgári tájékoztatásból) szűk kilenc év alatt 56 darab volt, míg utóbbiból (az Európa jövőjét érintő kommunikációból) 2018 novembere óta 48.

A teljes költés 2016 novembere és 2025 júniusa között már meghaladta a 300 milliárd forintot. Ennek a hatoda esett az utolsó egy évre.

A kabinet 2014-ben találta ki, hogy spórolási céllal központosítja az állami kommunikációt. Az akkori indoklás szerint erre azért volt szükség, mert korábban 40 milliárd forint folyt el évente ilyen célra.

Ennek ellenére ezúttal csak a Rogán-féle kampányokra ennél 12 milliárddal több ment el. Ebben pedig természetesen nincs benne az egyéb minisztériumok, állami cégek és intézmények szintén tízmilliárdos nagyságrendű költése.

Sőt, még az összes politikai tartalmú, kormányzatot támogató óriásplakát sem. Az alapból nehezen különválasztható kormányzati és fideszes kampányok mellett ugyanis időről időre Fidesz-közeli szervezetek is teleplakátolják az országot.

Az állami kommunikáció ráadásul a NER-es járadékvadászat egyik legfontosabb terepe lett, több tízmilliárdos többlethasznot – kormányzati szóhasználattal extraprofitot – biztosítva a kiszemelt kedvezményezetteknek.