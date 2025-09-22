Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 22. 17:57 ::

Belzebub-vádat emlegetett "az ország egyik legátvilágítottabb embere"

A valóság a kormány oldalán áll, ezért a kormánypártok meg fogják nyerni a következő választást, akármit is csinál az ellenzék - hangsúlyozta a miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, hétfőn a frakcióknak adott válaszában.



Orbán Viktor - arra reagálva, hogy az ellenzéki frakciók "mindenféle gazdasági makroszámokkal próbálják leírni" a magyar gazdaság helyzetét - azt mondta: ezek fontos és értelmes viták, de egy gazdaság valódi teljesítményét "az adja ki", hogy mi történik a valóságos életben.

Hangsúlyozta: a valóságos életben az történik, hogy minden fiatal 3 százalékos hitelt vehet föl, és saját otthona lehet, a két- vagy háromgyermekes családok eddigi adókedvezménye kétszeresére nő, és ha valaki gyeden vagy cseden van, az nem fizet adót, így 40-60 ezer forinttal nő meg havonta a jövedelme. Hozzátette: emellett a nyugdíjasok is mindent megkapnak, ami megilleti őket, valamint bevezetik az édesanyák adómentességét, aminek köszönhetően egymillió magyar édesanya nem fog jövedelemadót fizetni.

"Ez a valóság, kedves barátaim. Nem azok a mesék, amiket önök előadnak a makrogazdasági mutatókról. Ez a valóság. A valóság a mi oldalunkon áll, a valóság a kormány oldalán áll, a valóság Magyarország oldalán áll, és ezért meg is fogjuk nyerni a következő választást, akármit is csinálnak, tisztelt hölgyeim és uraim" - fordult az ellenzéki képviselők felé.

A Mi Hazánk frakcióvezetőjének a gyerekszám alakulásáról szóló kritikájára a miniszterelnök azt válaszolta: Toroczkai Lászlónak is respektálnia kell, hogy ha nem lett volna családbarát fordulat Magyarországon 2010-ben, akkor 180 ezer magyar gyerek meg se született volna. Arról, hogy Dúró Dóra (Mi Hazánk) egy parlamenti indítványát kis módosítással saját név alatt beadta egy kormánypárti képviselő (pontosabban annak csak az egyik pontját ), úgy reagált: nem állítja, hogy ez elegáns, de az a lényeg, hogy befogadták az indítványt, és támogatni is fogják.

A bűncselekmények számára vonatkozó ellenzéki kritikákra úgy reagált: ezek a statisztikák "eltitkolják azt a tényt", hogy a bűncselekmények számának növekedése alapvetően online, külföldről, külföldiek által elkövetett cselekmények miatt van.

Kijelentette: a rendőrséget támadni butaság, a rendőrség szervezett, jól végzi a munkáját, a rendőrök odaadóak és eredményesek. "A rendőrök keresnek, ahogy keresnek, rendesen elvégzik a munkájukat, megvédenek bennünket" - tette hozzá, azzal vádolva az ellenzéket, hogy a rendőröket támadják.

Az egészségügyre vonatkozó jobbikos megjegyzésekre reagálva jelezte: míg 2010-ben Magyarországon 10 ezer lakosra 34 orvos jutott, most 44, a szakdolgozók száma pedig 96 ezerről 104 ezerre nőtt.

Az embercsempészek börtönből való kiengedését kritizáló szintén jobbikos megjegyzést a kormányfő úgy kommentálta: nem engedtek ki egyetlen embercsempészt sem, hanem kitolják őket az országból, mert nem akarják, hogy a magyar adófizetők tartsák el őket. Hozzátette: ha az embercsempészek visszatérnek és bármilyen bűncselekményt követnek el, akkor kétszeres büntetést fognak kapni, ezért nem is jön vissza egy se.

A korábban a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, a mostani kormánypártok pedig visszaadták ezt a juttatást: "ez a DK-Fidesz meccs állása" - reagált a DK képviselőjének nyugdíjasokra vonatkozó mondataira.

A Szőlő utcai gyermekotthon ügyéről szólva a miniszterelnök kijelentette: ez egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben.

Hangsúlyozta: Dobrev Klára (DK) sajtónak tett nyilatkozata "minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást". Jelezte: a kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, amit garantál, és azt is garantálja, hogy mindenki, aki rágalmazott, aki hamis vádat fogalmazott meg, és megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja magát szembetalálni.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is szót kért az ügyben, és kijelentette, hogy soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. "Nem hagyom magam" ártatlanul tönkretenni és megfélemlíteni - hangsúlyozta. "Ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek" nevezte az ügyet, és úgy fogalmazott: ez "maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemen szedett hazugság, forrás nélküli rágalom".

Jelezte: a feljelentéseket megtették az ügyben. Hangsúlyozta: ha van a parlamentben valaki, aki esküdt ellensége a pedofíliának, az ő. "Én voltam az első, aki az LMBTQ-lobbival szembe mert menni. A DK-nak pedig az fáj, hogy az egyházat megvédtem a támadásaiktól, és most ez a bosszú. És a legaljasabb az egészben, hogy tudván tudják, hogy nem igaz belőle semmi, de azt gondolják, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ebben az országban ő az egyik "legátvilágítottabb ember".

(MTI nyomán)