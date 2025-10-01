Anyaország, Külföld :: 2025. október 1. 13:21 ::

Politico: szokatlan szövetségesei lehetnek Orbánnak Koppenhágában

Orbán Viktor továbbra is blokkolja Ukrajna EU-csatlakozásának megindítását, ám a magyar kormányfőnek most szokatlan szövetségesei is lehetnek a Politico értesülései szerint.

A hírportál úgy tudja, hogy több uniós tagállam, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország szintén óvatos António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatával szemben, vagy egyenesen ellenzi azt. A javaslat lényege, hogy a bővítési döntéseknél megszüntetné az egyhangúsági követelményt, és minősített többséget vezetne be.

Costa célja, hogy Orbánt kikerülve megnyissa az utat Ukrajna és Moldova tagsági kérelme előtt, azonban a vétó lehetősége sok tagállam számára nemcsak Ukrajna, hanem saját külpolitikai érdekeik miatt is fontos.

Görögország Törökország miatt ragaszkodik hozzá,

Bulgária Észak-Macedóniát,

Horvátország pedig Szerbiát akarja kordában tartani,

a terv ezenfelül ellenérzékeseket váltott ki Franciaországban és Hollandiában is, illetve Dániában sem élvez széles körű támogatottságot.

A cikk megjegyzi, hogy miközben Ursula von der Leyen és más vezetők a bővítést sürgetik, a reformterv nagy ellenállásba ütközik, mert a szabályok megváltoztatásához paradox módon szintén egyhangú döntés kellene, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a reformot.