Orbán Viktor továbbra is blokkolja Ukrajna EU-csatlakozásának megindítását, ám a magyar kormányfőnek most szokatlan szövetségesei is lehetnek a Politico értesülései szerint.
A hírportál úgy tudja, hogy több uniós tagállam, köztük Franciaország, Hollandia és Görögország szintén óvatos António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatával szemben, vagy egyenesen ellenzi azt. A javaslat lényege, hogy a bővítési döntéseknél megszüntetné az egyhangúsági követelményt, és minősített többséget vezetne be.
Costa célja, hogy Orbánt kikerülve megnyissa az utat Ukrajna és Moldova tagsági kérelme előtt, azonban a vétó lehetősége sok tagállam számára nemcsak Ukrajna, hanem saját külpolitikai érdekeik miatt is fontos.
- Görögország Törökország miatt ragaszkodik hozzá,
- Bulgária Észak-Macedóniát,
- Horvátország pedig Szerbiát akarja kordában tartani,
- a terv ezenfelül ellenérzékeseket váltott ki Franciaországban és Hollandiában is, illetve Dániában sem élvez széles körű támogatottságot.
A cikk megjegyzi, hogy miközben Ursula von der Leyen és más vezetők a bővítést sürgetik, a reformterv nagy ellenállásba ütközik, mert a szabályok megváltoztatásához paradox módon szintén egyhangú döntés kellene, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a reformot.
Így Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamata továbbra is befagyott állapotban maradhat, ami politikailag komoly veszteség lehet Volodimir Zelenszkij és Maia Sandu számára, akik országuk EU-tagságát az orosz befolyás alternatívájaként kínálják választóiknak – teszi hozzá a Politico, melyet a 24 szemlézett.