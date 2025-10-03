Anyaország, Videók :: 2025. október 3. 21:27 ::

Hamarosan beszélni nem tudó gyerekek kezdik meg az első osztályt

Kisvártatva beszélni nem tudó gyerekek kezdik meg az első osztályt, olyanok, akik már hároméves koruk előtt (!) mobiltelefont vagy más digitális eszközt kaptak a kezükbe. A Bethesda Gyermekkórház komoly anyagot állított össze arról, hány éves kortól milyen eszközöket használhatnak a kicsik. A Mi Hazánk pedig erre támaszkodva már be is nyújtott egy hétpontos javaslatcsomagot arra vonatkozóan, hogyan lehet a technológiai óriáscégek termékeitől megvédeni a fiatalokat, ám a kormánypártok ezt rendre leszavazták.

Majd Hollik István, a KDNP képviselője „lenyúlta és kilúgozva beadta” a csomag egy pontját. A felek között azóta is folyik a vita a közösségi médiában. Meghívták Hollik Istvánt is a Magyar Jelen podcastjébe, ám ő nem élt a lehetőséggel, nem kívánta nyilvános vitában megvédeni álláspontját.

A szabályozásra pedig szükség lenne, mert a végén a gyerekek és a családok sínylik meg a digitális mérgezést. A Magyar Jelen podcast vendége ezúttal Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, az Országgyűlés alelnöke volt, aki Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel beszélgetett.