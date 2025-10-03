Kisvártatva beszélni nem tudó gyerekek kezdik meg az első osztályt, olyanok, akik már hároméves koruk előtt (!) mobiltelefont vagy más digitális eszközt kaptak a kezükbe. A Bethesda Gyermekkórház komoly anyagot állított össze arról, hány éves kortól milyen eszközöket használhatnak a kicsik. A Mi Hazánk pedig erre támaszkodva már be is nyújtott egy hétpontos javaslatcsomagot arra vonatkozóan, hogyan lehet a technológiai óriáscégek termékeitől megvédeni a fiatalokat, ám a kormánypártok ezt rendre leszavazták.
Majd Hollik István, a KDNP képviselője „lenyúlta és kilúgozva beadta” a csomag egy pontját. A felek között azóta is folyik a vita a közösségi médiában. Meghívták Hollik Istvánt is a Magyar Jelen podcastjébe, ám ő nem élt a lehetőséggel, nem kívánta nyilvános vitában megvédeni álláspontját.
A szabályozásra pedig szükség lenne, mert a végén a gyerekek és a családok sínylik meg a digitális mérgezést. A Magyar Jelen podcast vendége ezúttal Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, az Országgyűlés alelnöke volt, aki Virághalmy Sarolta szerkesztő-műsorvezetővel beszélgetett.