Nálunk drágultak a legjobban az élelmiszerek az utóbbi tíz évben az EU-ban

Kiugróan drágult Magyarországon a kenyér és a gyümölcsök ára. Az Eurostat friss adatai szerint 10 év alatt (2015 és 2025 között) az Unión belül Magyarországon drágultak a legjobban az élelmiszerek. Már több mint kétszer annyiba kerülnek nálunk az élelmiszerek, mint tíz évvel ezelőtt. Ezen belül is kiugróan drágult a kenyér és a gyümölcsök ára – hívta fel rá a figyelmet az RTL híradója.



Illusztráció: Getty Images

A kenyér kilója 2015-ben még átlagban 270 forint volt, míg idén 903 forint, és nálunk drágult legjobban az Európai Unióban. A tej 57 százalékkal drágult, míg a tojás 110 százalékkal.

A zöldségek ára 130 százalékkal emelkedett 10 év alatt, míg a gyümölcsöké 174 százalékkal. Mindkettő rekord.

Míg nálunk összességében egy erős árduplázódás következett be, az európai drágulás "csak" nagyjából átlagban 40–50 százalékos volt. Az okokra is kitérnek, említve például a megemelt kiskereskedelmi különadót, a forintgyengülést és a világbajnok (27 százalékos) áfát.

A portál által megkérdezett szakértők további drágulásra számítanak, a nyersanyagárak emelkedése miatt, és, mint a Kopint Tárki vezérigazgatója, Palócz Éva utalt rá, ez ellen az árrésstop sem véd meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a tévé megkeresésére reagálva azt írta, hogy letörték az inflációt.

(RTL - 24 nyomán)