Újra üzemel a nagyhódosi közúti határátkelőhely

Újra üzemel a nagyhódosi közúti határátkelőhely az ukrán határnál; a határforgalom ki- és belépőirányban egyaránt zavartalanul halad - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján.

Felidézték: informatikai hiba miatt szünetelt a határforgalom a nagyhódosi közúti határátkelőhelyen szombaton 11 óra 15 perctől.

A szakemberek kijavították a hibát, vasárnap 7 órától a közúti határátkelőhely zavartalanul üzemel - írták.

A külföldre utazóknak azt ajánlják, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, valamint a rendőrségi útinformációs rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével.

(MTI)